Tales from the Borderlands (Nintendo Switch) – Le test

Tales from the Borderlands

Revenons en 2015, à l’âge d’or de Telltale Games, qui a dépoussiéré et modernisé le Point n Click. Mais c’est maintenant sur Switch que nous allons pouvoir vivre l’une de leurs œuvres qui prend place dans l’univers loufoque et démentiel de Borderlands. Alors, préparez votre meilleure arme de fortune, nous allons survivre en Pandore !

Une histoire de gros sous

Rhys, employé d’Hypérion, la plus grosse société du monde, doit aller voir son patron pour obtenir une promotion. Avec son meilleur ami Vaughn, ils ont bien bossé, sauf que … une fois dans le bureau du patron c’est l’autre **** de Vasquez qui est assis à la place du chef. Ce dernier nous montre la fenêtre où l’on aperçoit l’ancien patron flotter mort dans l’espace. Et, c’est alors que Vasquez, de son énorme bonté, va nous promouvoir … responsables des poubelles ! Sauf que … pendant qu’il nous annonce cette bonne nouvelle, nous apprenons qu’il est en train de réunir 10 millions de dollars pour acheter une « clé de l’arche ». Rhys et Vaughn vont alors détourner 10M, pour acheter la clé et ainsi se faire mousser auprès d’Hypérion à la place de Vasquez.

Sauf que, bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu, car c’est alors qu’intervient notre second duo composé de Fiona et de sa sœur Sasha, des arnaqueuses du dimanche, qui vont, avec l’aide de Félix leur mentor, construire une fausse clé de l’arche. Elles vont ensuite s’associer à August pour essayer de revendre cette fausse clé de l’arche.

Vous voyez où je veux en venir ? Rhys veut acheter une clé, Fiona essaye d’en vendre une fausse … badaboum ! Mais tout ne va pas se passer aussi facilement, la clé va tomber et se briser, des pillards vont voler la mallette d’argent (et Vaughn accroché à cette dernière) … C’est parti pour une folle aventure !

Techniquement, ça pète la rétine !

Franchement, il n’y a rien à redire sur toute la partie technique du jeu, le doublage anglais est de qualité et aucun souci n’apparaît au niveau de la traduction. Visuellement c’est ultra propre, zéro aliasing, le rendu est parfait pour la Switch aussi bien en portable qu’en docker. Les bruitages et les musiques sont toujours très réussis dans Borderlands. L’humour est toujours plaisant.

Il n’y a pas de temps de chargement à outrance, ni de lag au niveau des inputs. Sérieusement, techniquement il n’y a rien à reprocher au titre.

Un gameplay toujours aussi efficace

Tales From The Borderlands n’est pas le premier essai de Telltale, bien au contraire. Sans être originaux dans leurs gameplays, ils ont réussi à le rendre très solide. Les phases de déplacement et de gameplay sont assez classiques.

Au programme des choix qui influencent la suite de l’aventure, ceux-ci sont assez restreints ce qui ne vous donne pas un mal de crâne à choisir (une dizaine par épisode), souvent en mode « aider X » ou « tuer X ».

En plus des choix, vous allez aussi influer sur les dialogues. Si certains, comme dit au-dessus, vont influer sur l’histoire complète, d’autres feront plutôt évoluer la discussion en cours (et vont du coup aussi parfois découler sur ces choix d’histoire). Le point cool c’est que les alternatives proposées ne se limitent pas toujours à A, B ou C, vous avez aussi un quatrième choix qui est « ne rien répondre » et c’est franchement agréable, on a l’impression d’être un peu plus libre.

En dehors des choix, le gameplay repose en grande partie sur les QTE (Quick Time Event), qui consistent à appuyer sur la bonne touche au bon moment ou bien à incliner le joystick dans la bonne direction. Ce n’est pas très difficile, mais cela vous oblige à jouer en étant attentif, car se rater sur un QTE signifie Game Over.