MotoGP 21 (Nintendo Switch) – Le test

Avec un début de saison tonitruant de deux français respectivement leader et quatrième du classement général de moto GP, le sport mécanique n°1 dans l’hexagone c’est bel et bien la moto. Les développeurs italiens de Milestone l’ont bien compris et c’est pour ça qu’ils sortent aujourd’hui leur dernier titre, en parallèle de sa sortie sur les autres consoles de salon, la nouvelle monture de Moto GP, affublée simplement du sobriquet 21. Cette nouvelle version améliore-t-elle la formule de la licence après un épisode 20 convaincant ? Pas sûr que les développeurs aient mis leur talent dans cette direction…

La partie du débutant

Nos Nintendo Switch disposent déjà de quelques jeux de motos, que ce soit sur des pistes en terre avec Monster Energy Supercross 2 de Milestone ou sur routes avec la série des TT Isle of Man – Ride on the Edge de Kylotonn, les possesseurs de consoles ont de quoi se mettre sous la dent dans des styles très différents. Les jeux Moto GP essaient quant à eux de retranscrire les sensations des courses sur circuit en proposant un gameplay qui n’a plus rien à voir avec un jeu d’arcade. Ces simulations sont exigeantes et il faudra aux néophytes un bon temps d’adaptation pour commencer à maîtriser leur engin.

Moto Gp 21 est une simulation de conduite de moto sur piste. Il faut oublier les freinages en plein virage et autres changements de direction ultra rapide. Un Moto GP ce n’est pas fait pour s’amuser, en tout cas pas dans les premiers temps. Pour prendre du plaisir, il va falloir apprendre les tracés des courses, et se battre, au sens figuré bien sûr, contre les autres pilotes tout au long du week-end pour avoir une chance de soulever le trophée du vainqueur.

Voilà ce que signifie simulation, et le joueur qui n’en a pas conscience va vite se retrouver à manger du gravier par seau entier. Dans le titre de Milestone, nous ne tournons pas, non, nous déplaçons notre centre de gravité. Tourner son guidon à 200 Km/h, c’est la mort assurée. Mais déplacer son poids sur une machine d’une telle puissance, cela prend du temps, d’où la nécessité d’anticiper et de connaître par cœur les parcours.

De même, chercher à faire du droite gauche comme dans un Mario Kart est tout bonnement impossible, le temps que notre corps se déplace sur la moto aura son importance. Espérer faire n’importe quoi sur nos machines est un espoir vain qu’il faut vite oublier lorsque l’on lance ce type de jeu. Le didacticiel est vraiment le bienvenu pour expliquer toutes les subtilités de la conduite sur piste.

Mais une fois ces principes compris, nous commençons à dompter nos motos. Et c’est à ce moment que le plaisir apparaît. La bataille contre nos concurrents, les dépassements en ligne droite et surtout dans les virages, voilà où se trouve le plaisir dans un tel jeu. Une fois ces bases maîtrisées sur des courses au petit nombre de tour, nous pouvons augmenter la difficulté. La gestion de nos pneus et de notre consommation d’essence fait son apparition. C’est un degré supplémentaire qui renouvelle complètement notre façon d’aborder les courses.

Tout cela pourra prendre place dans des courses libre ou dans le mode carrière. Très bien pensé, celui-ci nous demande de gérer notre évolution à l’aide d’une équipe que nous allons bâtir autour de nous. Depuis notre manager, qui nous trouvera des contrats d’écuries jusqu’à notre équipe de mécaniciens qui mettra au point les améliorations de notre machine, tout est réglé pour que nous nous investissions toujours plus dans les méandres de la course moto.

Après plusieurs heures passées, nos victoires nous auront permis de gravir les échelons du classement général de la catégorie de moto 3 et notre manager nous dénichera un somptueux contrat dans une équipe de la catégorie supérieure, moto 2. La consécration et le titre de champion du monde de moto GP, la catégorie reine, se rapproche petit à petit.

Pour tout néophyte qui souhaiterait démarrer un jeu de simulation de moto avec les pilotes et les écuries mis à jour, Moto GP 21 fait parfaitement le travail et c’est un plaisir d’apprendre à maîtriser ces magnifiques mécaniques en mode portable bien installé dans notre canapé. Les sensations de pilotages sont intenses et après quelques tentatives les chutes ne sont plus qu’un lointain souvenir. De même les mini missions du mode carrière nous poussent à faire toujours de notre mieux et nous permettent de progresser.

Le morceau du vieux routard

Mais, car forcément, il y a un mais, c’est dans le fait d’être une suite que le titre de Milestone pêche terriblement. Car qui dit suite dit ajout non ? Et bien ici, c’est non, pire que tout, c’est en fait une version plus pauvre que ce que proposait son prédécesseur auquel nous avons affaire. Déjà absent de la version GP 20, le mode motoE n’a toujours pas fait sa réapparition. Et malheureusement, le mode historique a lui aussi disparu des radars dans cette version GP 21. C’est un cruel manque, car ce mode permettait de s’amuser sur un temps court en variant les objectifs chaque jour.

Les classiques course contre la montre, course libre et championnat sont toujours fidèle au poste et restent bien évidemment inchangés, il en va de même pour le mode carrière. Celui-ci se montre toujours très complet entre les gestions de nos effectifs et surtout de nos recherches, c’est un des points forts du titre. Toutefois, le manque de nouveautés, si ce n’est la mise à jour des circuits professionnels, risque de refroidir les possesseurs de la version précédente. Pourquoi passer à la caisse quand le contenu est soit identique, soit inférieur à la version déjà possédée.

Tout le reste du jeu est identique aux versions précédentes, que ce soit la possibilité de customiser notre pilote et sa moto ou la qualité graphique générale du titre. C’est un copier/coller de la version GP 20. Toujours sous Unreal Engine, les faciès de nos personnages font vraiment peur pour un jeu de 2021, ce qui pouvait s’expliquer par un changement de moteur de jeu sur la version précédente, commence à faire vraiment tache une année plus tard.

De même, les textures et la modélisation générale des circuits sont toujours en deçà de ce que peut proposer notre Switch. Si en mode portable, ces défauts ne se voient pas vraiment, le passage en docké est vraiment cruel pour le titre de Milestone. L’aliasing est omniprésent et les circuits semblent bien vides. Les temps de chargements sont aussi trèèèès long et cassent complètement l’immersion.

Le mode carrière, s’il est complet, a toujours ce défaut de lisibilité concernant les gestions de notre personnel. Changer un technicien de poste annule encore sa recherche en cours sans que nous sachions où il en était. Et la météo, si elle peut varier d’une course à l’autre n’est toujours pas dynamique, les retournements de situation en pleine course sont inexistants.

Toujours dans les problèmes récurrents à la licence, ils concernent la partie multijoueur. Alors certes ; une simulation est d’abord un défi face à soi-même, mais ça n’empêche pas d’avoir envie de se mettre en compétition face à d’autres joueurs humains, qu’ils soient dans notre salon ou en ligne. Il est malheureusement impossible de se mesurer à des adversaires en ligne, ni de jouer en écran splitté. Seule la création de partie en multi local sur deux Switchs est possible. Ça limite fortement les possibilités.