Bilan annuel de Nintendo (2020-2021): la Switch explose tout !

La Nintendo Switch s’est vendue à 84,59 millions d’unités au 31 mars 2021.

Le nombre total de jeux vendus pour la console a atteint 587,12 millions. Nintendo a vendu environ 28,83 millions d’unités de matériel et 230,9 millions d’unités de logiciels au cours de la dernière année fiscale. La Nintendo Switch elle a maintenant dépassé la Game Boy Advance. Le total de la GBA s’élève à 81,51 millions d’exemplaires. Il y a une chance que la Switch finisse par devenir la plateforme Nintendo la plus vendue de tous les temps. La Wii (101,63 millions), la Game Boy (118,69) millions et la DS (154,02 millions) sont actuellement devant. Cependant, les ventes de la Switch n’ont pas du tout ralenti depuis son lancement en mars 2017.

Les graphiques sont issues majoritairement de trois comptes twitters que l'on cite souvent sur ces pages, @oscarlemaire, @pierre485_ et @ChartsJapan.



4,72M de Switch distribuées depuis le dernier rapport en décembre, pour un total de 28,82M de Switch sur l’année fiscale 2021 (record pour la Switch, 3ème meilleure année fiscale pour une console Nintendo). La Nintendo Switch Lite représente 25% des ventes totales de la Switch avec environ 1,18 millions de consoles au cours du dernier trimestre, contre 3,54 millions d’unités pour la console phare Switch.

Nintendo s’attend à ce que les ventes de consoles soient de 25,5 millions d’unités pour l’année fiscale en cours, soit une baisse de 11,5 % par rapport à l’année précédente. Les ventes de jeux devraient atteindre 190 millions d’unités, soit une baisse de 17,7 % par rapport à l’année précédente. Un certain risque lié à la pénurie mondiale de puces pourrait entraîner une baisse des livraisons.

Il y a 36 titres sortis entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 qui se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires sur la Nintendo Switch. 22 d’entre eux ont été publiés par Nintendo, tandis que 14 provenaient d’éditeurs tiers.

Voici un petit graphique qui représente les gains de Nintendo en fonction des sources de revenu: 51 %, soit 8,45 milliards de dollars, proviennent des consoles. 26 %, soit 4,34 milliards de dollars, proviennent des jeux physiques. 12 %, soit 1,92 milliard de dollars, proviennent des téléchargements numériques de jeux complets. 8 %, soit 1,32 milliard de dollars, proviennent de Nintendo Online + Add On Content + jeux numériques uniquement. 3 % proviennent de Mobile + IP.

Mario Kart 8 Deluxe reste le jeu le plus vendu de la Switch avec plus de 35,39 millions d’exemplaires expédiées. Animal Crossing : New Horizons arrive juste derrière (32,63 millions d’unités en à peine 1 an). Ils sont respectivement les 4e et 6e jeux Nintendo les plus vendus de tous les temps. Il ne fait aucun doute qu’ils finiront par devenir les 2e et 3e jeux les plus vendus de tous les temps.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, la grosse sortie du début d’année, atteint 5,59M d’unités distribuées (presque autant que la version Wii U sur toute sa vie!). Super Mario 3D All-Stars termine à 9M, un total très décent pour une collection temporaire.

Super Smash Bros. Ultimate est toujours là avec 0,99m de copies expédiées ce trimestre. Il s’agit du jeu Super Smash Bros. le plus vendu de tous les temps avec 23,84 millions d’exemplaires. Cette année marquera également la fin des contenus DLC pour le jeu, puisque le Fighter Pass Vol.2 devrait prendre fin en décembre et qu’un Vol 3 n’est pour le moment pas annoncé.

Pokémon Sword / Shield a été vendu à 21,10 millions d’unités (+750 000 unités ce trimestre). Il s’agit du troisième plus grand succès de la franchise, juste derrière les deux premières générations (Or/Argent = 23,1 millions et Bleu/Rouge/Vert = 31,38 millions).

The Legend of Zelda : Breath of the Wild s’est vendu à 830 000 d’exemplaires supplémentaires entre janvier et mars. C’est de loin le jeu le plus vendu de la série avec 22,28 millions d’unités au total.

Hyrule Warriors AoC s’est vendu à 3,7 millions d’unités en moins de 5 mois (3,07 millions en Occident), ce qui en fait le jeu musou le plus vendu de l’histoire.

Graphiques mis à jour pour les séries Pokémon, Mario Party, Luigi’s Mansion, Ring Fit Adventure et Pikmin.

Splatoon 2 a ajouté 310 000 unités ce trimestre et totalise désormais 12,21 millions d’exemplaires dans le monde.

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition s’est vendu à 40 000 exemplaires supplémentaires, ce qui porte ses ventes totales à 1,52 million d’unités au 31 mars 2021.

5,49 millions pour le remake de Link’s Awakening sur Nintendo Switch, c’est le Zelda “vue de dessus” le plus vendu depuis le premier Zelda sur NES.

Paper Mario : The Origami King s’est vendu à 70 000 exemplaires supplémentaires, portant ses ventes totales à 3,12 millions d’unités.

Voici le top 10 complet des jeux Nintendo les plus vendus sur Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe ► 35,39 millions Animal Crossing New Horizons ► 32,63 millions Super Smash Bros. Ultimate ► 23,84 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild ► 22,28 millions Pokémon Epée et Bouclier ► 21,10millions Super Mario Odyssey ► 20,83 millions Super Mario Party ► 14,79 millions Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Evoli! ► 13,28 millions Splatoon 2 ► 12,21 millions New Super Mario Bros. U Deluxe ► 10,44 millions

Planning prévisionnel des jeux édités pour l’année fiscale:

