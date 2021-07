Les quelques informations de la FAQ de la Nintendo Switch OLED

Nintendo dévoile une FAQ avec quelques questions en plus sur la nouvelle version de la Nintendo Switch OLED qui arrive le 8 octobre prochain :

Quelles sont les différences entre la Nintendo Switch (modèle OLED) et les consoles Nintendo Switch ?

La Nintendo Switch (modèle OLED) est dotée d’un écran OLED de 7 pouces, pour des couleurs vives et un contraste net.

Que signifie “OLED” ?

OLED signifie “diode électroluminescente organique”. Un écran OLED n’a pas de rétroéclairage comme les écrans LCD, mais affiche les images en utilisant la lumière émise par chaque pixel individuel. Les noirs profonds peuvent être représentés en éteignant la lumière d’un pixel, ce qui permet d’obtenir un contraste plus net.

Qu’est-ce qui est inclus dans le système ?

Votre nouvelle console est livrée avec tout ce dont vous avez besoin pour lancer un jeu et jouer, notamment :

Console Nintendo Switch (modèle OLED)

Station d’accueil Nintendo Switch avec port LAN

1 manette Joy-Con (L), 1 manette Joy-Con (R)

2 Joy-Con wrist strap accessories

Joy-Con grip accessory

Adaptateur secteur pour Nintendo Switch

Câble HDMI

Dois-je acheter quelque chose d’autre pour jouer avec mes amis et ma famille ?

Vous pourrez jouer à certains jeux pour un maximum de deux joueurs avec les Joy-Con inclus (une manette par personne).

Vous pourrez également acheter des manettes supplémentaires pour les jeux multijoueurs à partir de 3 joueurs.

Puis-je gagner des points My Nintendo sur les jeux de la Nintendo Switch ?

Oui, vous pouvez gagner des points de plusieurs façons, notamment en achetant des jeux. Vous pouvez ensuite échanger ces points contre des récompenses numériques ou des remises.

Si vous n’avez pas encore adhéré au programme gratuit de récompenses My Nintendo, rendez-vous dès aujourd’hui sur my.nintendo.com pour commencer.

Puis-je jouer avec mes amis en ligne ? Et localement ?

La famille de consoles Nintendo Switch prend en charge toutes sortes d’options de jeu multijoueur. Vous pouvez jouer ensemble en ligne ou dans la même pièce en utilisant une ou plusieurs consoles.

Les fonctions spécifiques varient selon les jeux, comme le chat vocal ou le jeu en écran partagé, mais le partage du plaisir avec les amis et la famille est un élément clé de la Nintendo Switch.

Un abonnement à Nintendo Switch Online peut être requis pour le multijoueur en ligne et d’autres fonctions en ligne dans les jeux compatibles. Ce service vous donne également accès aux jeux classiques NES et Super NES, aux sauvegardes dans le nuage, à une application pour appareils intelligents et à des offres exclusives. Pour en savoir plus, visitez le site Nintendo Switch Online.

*Des jeux, des systèmes et/ou des accessoires supplémentaires peuvent être requis pour le mode multijoueur. L’adhésion à Nintendo Switch Online et le compte Nintendo sont requis pour les fonctions en ligne. Non disponible dans tous les pays. Accès Internet requis pour les fonctionnalités en ligne. Des conditions s’appliquent. nintendo.com/switch-online. Les jeux, les consoles, certains accessoires et l’abonnement à Nintendo Switch Online sont vendus séparément.

Puis-je utiliser mes accessoires amiibo ?

Oui, vous pouvez utiliser les accessoires amiibo dans les jeux compatibles. La capacité de scanner les figurines et les cartes amiibo est intégrée au Joy-Con droit et à la manette pro Nintendo Switch.

Puis-je regarder des films ou naviguer sur le Web sur la Nintendo Switch (modèle OLED) ?

La famille de consoles Nintendo Switch est avant tout une plateforme de jeu vidéo dédiée. Hulu et YouTube sont disponibles sur Nintendo eShop pour Nintendo Switch.

Quelle est la durée de vie de la batterie de ma console Nintendo Switch (modèle OLED) ?

Entre 4,5 et 9 heures environ.

L’autonomie de la batterie dépendra des jeux auxquels vous jouez. Par exemple, la batterie durera environ 5,5 heures pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Vous pouvez recharger la console Nintendo Switch à l’aide de l’adaptateur secteur fourni (même pendant que vous jouez) ou en la plaçant dans le dock.

Quelle est la capacité de stockage de la console et puis-je la mettre à niveau ?

La Nintendo Switch (modèle OLED) est livrée avec 64 Go de stockage interne, dont une partie est réservée à l’usage de la console. Les utilisateurs peuvent facilement étendre l’espace de stockage à l’aide de cartes microSDXC jusqu’à 2 To (vendues séparément).

Tous mes jeux Nintendo Switch sont-ils compatibles avec la Nintendo Switch (modèle OLED) ?

La Nintendo Switch (modèle OLED) est compatible avec la bibliothèque complète des jeux Nintendo Switch. Cependant, la console ne s’adaptera pas proprement à tous les paramètres de conception de la série Nintendo Labo. Il peut également y avoir des jeux où l’expérience de jeu peut différer en raison des nouvelles capacités de la console, comme la taille plus grande de l’écran.

Puis-je utiliser la station d’accueil originale de la Nintendo Switch avec la console Nintendo Switch (modèle OLED) et vice versa ?

Oui, vous pouvez utiliser les docks de manière interchangeable.

Pour utiliser la console Nintendo Switch originale avec le port LAN câblé, une mise à jour du système peut être nécessaire.