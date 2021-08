Datamine suggère que le Roost Cafe pourrait faire son retour dans Animal Crossing: New Horizons

Les Dataminers ont travaillé dur pour examiner la dernière mise à jour d’Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch. Déjà en rumeur l’été dernier, le café semble toujours en route pour cette nouvelle édition d’Animal Crossing. Les Dataminers ont découvert que la version 1.11 suggère que Nintendo pourrait travailler sur un Café-Musée. L’une des fonctionnalités les plus demandées par les joueurs est le populaire Robusto (en anglais Brewster) et son charmant Museum Cafe.

“A camera parameter change was made to the code reference ‘IdrMuseumCafe‘ in Version 1.11. This follows additions in the previous Version 1.10 update where new camera settings for ‘IdrMuseumCafe‘ were spotted, as well as a new reference to a third type of Museum entrance known as ‘IdrMuseumEnt03‘.

[In] Version 1.11, more progress has been found on that ‘MuseumLevel‘ finding — a very curious ‘cNpcMemory:TalkProgressMuseumBuiltCafe‘ flag is now associated and seen in the EventFlow for building the Museum. Of course, this isn’t actually used in any way.

Presumably, this could be used to effect some dialogue with villagers or special characters on your island after the Museum has been expanded to build the Cafe. That’s just our interpretation though and shouldn’t be treated as fact.“