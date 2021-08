Road 96 (Nintendo Switch) – La test

À l’aube de notre vie, les chances ne sont malheureusement guère équitables entre nous tous. Certains auront le privilège de naître avec une délicate cuillère en argent dans la bouche, tandis que d’autres devront rapidement devenir autonomes et débrouillards pour espérer grandir et s’en sortir dans la vie. C’est aujourd’hui avec une certaine tendresse que nous portons notre regard sur le jeu « Road 96 » qui met en lumière le parcours singulier et attachant d’adolescents en quête de liberté.

Développé et édité par Digixart, Road 96 propose aux joueurs une aventure insolite, marquée par un grand nombre de rencontres, d’événements marquants, le tout plongé dans une atmosphère 90ies, rappelant tant de souvenirs aux trentenaires d’aujourd’hui.

Décadence politique et adolescence atypique

Il faut fuir. Fuir le pays, fuir le régime, donner un sens à sa vie et garder foi dans tout ce que l’on croit. L’humain est traversé par bien des déboires, mais il est capable aussi de bien des miracles. Certains ont une pierre battante dans la poitrine, d’autres ont un cœur vibrant. Votre périple vous permettra de croiser un peu de tout ce petit monde…

L’aventure débute par quelques questions qui ne manquent pas de surprendre à l’ouverture d’un jeu : partez-vous plutôt en voyage entre amis ou bien en solitaire ? Pour quelle raison aimez-vous regarder un film ? Le LA est donné. Cette aventure sera différente des autres et vous serez assurément le chef d’orchestre de cette mélodie à la fois douce et aiguisée, au rythme de la vie adolescente.

Le soft pourrait se résumer à de multiples balades mettant en scène moult protagonistes hauts en couleur, déployant des dizaines de dialogues dans lesquelles il vous faudra choisir parmi plusieurs propositions. Certains de vos choix seront déterminants pour la suite de l’aventure, ainsi chaque trajectoire est différente et vous serez à même de recommencer votre parcours avec la petite satisfaction singulière de partir pour de nouvelles aventures.

On The Road Again !!

Votre objectif est simple : rejoindre la frontière puis parvenir à la traverser. Une destination dont l’évocation même laisse présager toutes les difficultés rencontrées, dans un pays malmené par les pots de vin et les magouilles aussi grosses que ses trucks. Et pourtant, dans ce dédale de brutes tendres ou franchement belliqueuses, les adolescents doivent parvenir à se faire une place, à se faire entendre, à avancer dans la vie selon leurs choix et leurs visions.

Votre parcours sera marqué par de multiples étapes, conduisant peu à peu la frontière. Ainsi, chaque avancée donnera lieu à un rappel de la distance vous séparant de cette dernière, mais aussi de l’avancée de vos compétences, et des relations auprès de tel ou tel personnage.

Sans surprise, le joueur est donc amené à passer de longues distances sur la route, traversant toutes sortes de territoires, laissant son regard se perdre dans les quelques décors disponibles.

Que serait un long parcours en voiture sans son panel musical ? Road 96 laisse une place conséquente à sa bande originale et propose au joueur un retour plein de fraîcheur dans les années 90, terre promise des cassettes audio et du hit machine. Les petits jeunes d’hier, qui ont aujourd’hui pris un peu de bouteille, ne manqueront pas de fredonner quelques airs mythiques, tandis que les kilomètres s’échapperont des véhicules, parfois de véritables mastodontes. Vous serez amené à commencer une petite collection de cassettes, des cassettes que vous vous empresserez de donner à manger aux multiples postes disponibles dans le jeu (au cœur des voitures ou non !).

Retour aux sources… humaines

Le cœur même du jeu repose sur vos choix. Totalement traduit en français, vous devrez constamment choisir entre de multiples propositions de dialogues et ainsi devenir celui que vous choisissez d’être. Plutôt bagarreur ? Plutôt chapardeur ? Quelques icônes viennent rappeler dans quelle direction personnelle le joueur s’oriente. Par ailleurs, les choix importants sont soulignés directement par une petite annotation en haut de l’écran.

Si les relations humaines sont assurément le point le plus percutant du jeu, il n’en demeure pas moins d’autres aspects notables permettant de donner plus de rythme à l’aventure. Vous serez amené à réaliser toutes sortes d’expériences, du simple jeu de puissance 4, jusqu’à la réalisation de cocktails ou alors la bonne réception d’une vidéo de cambriolage en vous dépatouillant de quelques antennes réceptrices. Ces phases de minis jeux sont particulièrement appréciables et permettent de sortir des séquences de dialogues. La difficulté y est globalement très accessible, et nous comprenons aisément le choix des développeurs : diversifier le contenu de leur soft tout en gardant comme ligne de conduite votre véritable objectif. Néanmoins, certaines de ces actions insolites manquent de panache et nous sommes parfois restés quelque peu insensibles à ce qu’il se tramait sous nos yeux…

Bien entendu, un minimum de gestion de ses ressources est important. Une barre de vie est, en effet, visible afin de connaître votre état de santé. Dormir, boire et manger sont les quelques aspects très pragmatiques qui seront accessibles et sources d’un regain d’énergie. Distributeur de boissons, vol de biscuits et couchage dans un carton, le programme vous sied t-il ? Qu’importe si vous choisissez d’étancher votre soif ou de vous reposer, la barre de vie remonte sans tenir compte de l’action en elle-même. Prenez soin de vous et pis c’est tout !

L’ensemble de vos actions se feront à la manette, en mode portable ou en mode dock. Le joueur contrôle un curseur qu’il déplace à sa guise dans l’écran, afin de sélectionner telle ou telle réponse ou action. La sensation de liberté est réelle et quel plaisir de balader son regard aussi bien à ses pieds qu’au-dessus de sa tête, pour y détecter un florilège de petites choses. Néanmoins, cette liberté comporte un revers : il est parfois moins agréable de choisir une proposition de réponse avec un joystick se baladant dans un écran. Certes, vous vous y ferez vite tout de même…

Dessine-moi l’horizon

S’il y a bien un aspect où le mat de la qualité flanche sérieusement, c’est sur la qualité visuelle du soft. En effet, l’ensemble est globalement cubique, avec des textures hors d’âge et des environnements scintillants. Si quelques personnages ne manquent pourtant pas de charme ni de charisme, forcés de constater qu’ils ne sont globalement pas très beaux et semblent tout droit sortis d’un jeu d’une autre génération. 90 peut-être ?!

Malgré cet aspect quelque peu vintage, l’ensemble de l’aventure reste parfaitement jouable et nous parvenons rapidement à faire l’impasse de la qualité graphique face aux liens tissés au fil de nos rencontres.

Road 96 est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Studio indépendant français, Digixart se donne comme fer de lance depuis sa création en 2015, de proposer aux joueurs des aventures marquantes, avec du sens et une personnalité indéniable. Déjà parents du titre « Lost on Harmony », « Road 96 » répond effectivement aux trois principes du studio : qualité, message et innovation.