Une fabuleuse aventure vous attend dans The Wild At Heart, disponible au format physique cet automne

Caractéristiques principales : Rassemblez votre horde – Récoltez et déployez un essaim de Farfelins : de petites créatures magiques auxquelles vous pouvez donner des ordres. Brisez des objets, récoltez des butins, combattez des ennemis, construisez de nouveaux chemins et plus encore !

Explorez – Un monde unique et séquestré foisonnant d’histoires vieilles de plusieurs siècles. Des bois, des grottes, des côtes, des temples anciens… Les Boissombres regorgent de casse-têtes à résoudre et de secrets qui ne demandent qu’à être dévoilés.

Récoltez et fabriquez – Ramassez des ressources rares comme des cristaux magiques, de la ferraille et des composants électriques afin de construire de nouveaux objets, des structures et des améliorations !

Combattez – Affrontez des animaux sauvages précaires et des adversaires surnaturels à l’aide des capacités uniques de votre essaim de Farfelins et de votre fidèle aspirateur, le Souffle-qui-peut !

À la tombée de la nuit – « La nuit est mauvaise ! » Les habitants des Boissombres le répètent souvent, et avec raison. Ici, des êtres maléfiques se tapissent dans l’ombre, alors ce serait une bonne idée de ne pas trop vous éloigner du feu de camp avant l’aube.