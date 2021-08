Bone Marrow (Nintendo Switch) – Le test

Original ? Bone Marrow l’est pour sûr, combinant des éléments typiques du RPG et un damier, sur lequel s’enchaîne une succession de combats en un contre un, avec le principe du célèbre jeu indépendant 2048, qui consiste à additionner des tuiles de même valeur jusqu’à très exactement atteindre ladite somme. Le tout baigne dans une exquise ambiance d’heroic fantasy à l’ancienne, nappée de gros pixels, d’une musique dans le ton et d’une imagerie digne d’une pochette d’album de heavy metal, tendance années 80.

Des chiffres et des brettes

Les règles ? N’attendez ni tuto, ni même deux lignes de texte, vous tâtonnerez stick en main avant d’appréhender les mécanismes du jeu, dont l’objectif principal saute toutefois rapidement aux yeux : débarrasser la zone de ses « streums », un à un. Avec sur le terrain, trois types d’objets pour s’aguerrir : de la bouffe pour survivre, des épées pour trancher et des boucliers pour parer, d’une valeur minimale de 2 par défaut. En bouleversant ces rangées d’items (ennemis compris), vos mouvements sont susceptibles d’entraîner le cumul de deux tuiles de même type et de même valeur, formant alors un item à la valeur doublée. À vous donc d’astucieusement gonfler la valeur des épées, boucliers et nourriture, puis d’abattre votre courroux ainsi décuplé sur le garde zombie, le rat ou ce chevalier fantôme qui vous fait risette, là-bas.

Un système « jour/nuit » rythme en outre la partie : dans l’obscurité, vous ne pouvez rien avaler, seulement favoriser l’apparition d’objets mais de jour, c’est haro sur les items avec grosse baston à la clé… La map à parcourir, pas bien grande, se résume à 4 endroits distincts aux décors ultra-minimalistes (et tristounets), dont la surface ira en rétrécissant histoire de corser la difficulté. Le stage se termine lorsque votre XP franchit le 6ème palier ; le Roi du niveau, à bastonner de plus belle, pointe alors le bout de son nez.

Trop courte la joute

Joli programme que voilà, s’il n’y avait une faille de San Andreas dans le gameplay : les statistiques des ennemis – qui d’ailleurs n’engagent jamais le combat -, plafonnées au-delà d’un certain seuil, quand nous autres, joueurs privilégiés, n’accusons aucune limite ! Les points de vie, d’attaque ou de défense des squelettes et autres joyeusetés n’excéderont jamais 64 de valeur, 150 pour les plus coriaces au cours du dernier niveau, mais jamais au-delà de quelques tours. Aussi suffit-il de se maintenir à distance afin d’emmagasiner les points sans faillir. Pire, en pressant continuellement « haut-bas » ou « gauche-droite » de manière à associer mécaniquement les tuiles, vous parviendrez à « muscler » votre perso sans même regarder l’écran, façon gonflette illimitée… À vous la surpuissance tandis que l’ennemi végète seul dans son coin, dans l’incapacité de réagir ! Avec sa tête décharnée, il a le moral dans les chaussettes…

Vous aurez beau faire mine de jouer intelligemment, le jeu n’offrira aucun enjeu particulier durant ses 2h de durée de vie, voire l’unique heure de jeu pour les plus rapides. Échapper à un combat mortel ? Une formalité, tout du long. En réalité, votre véritable Némésis dans Bone Marrow demeure l’ennui le plus plombant, celui qui d’un coup de massue vous assomme à tout jamais. Sans « divulgâcher » quoi que ce soit – mais y a-t-il vraiment matière à « divulgâcher » ? -, la fin se contente d’un écran fixe bien chiche, accompagné d’une pauvre ligne de texte : « Vous avez fini le jeu ». Super ! Récompense ultime, un skin de guerrière sans autre plus-value faisant office de troisième combattant, trône désormais sur l’écran de sélection des protagonistes… Youpi !

Les bons comptes font les bons amis

Le jeu à deux se révèle cependant plus engageant puisque l’ennemi, votre partenaire de jeu donc, manifeste a priori plus d’âpreté en tant qu’être humain normalement constitué. C’est mieux, nettement plus intéressant, mais pas fou non plus, la partie traînant souvent en longueur. L’alternance du jour et de la nuit, mal calibrée, en devient pénible : étrange paradoxe que le ressenti interminable de ces nuits où nous ne pouvons agir autrement qu’en nous déplaçant, et celui frustrant de brièveté des jours, où les rixes ne dépassent jamais quelques coups, bien qu’à l’une comme à l’autre de ces configurations bénéficie, en réalité, l’exact même temps de jeu !

L’autre écueil de ce mode multi réside, à chaque fin de combat, dans le retour systématique au menu principal : la Switch bascule alors en mode solo et requiert de reconfigurer la manette en conséquence. Rebelote en cas de revanche, il faudra de nouveau valider les deux manettes… De quoi céder, à la longue, à l’envie d’écourter la partie une bonne fois pour toutes !