The Magnificent Trufflepigs (Nintendo Switch) – Le test

Qui n’a jamais espéré un jour, faire LA trouvaille qui le ferait entrer dans l’histoire lors de ses sorties à la plage, dans notre jardin ou même dans sa cave ? Être dans le même cas que cet Alsacien qui, en creusant le sol à coup de pioche, retrouve une amphore avec à l’intérieur 3 000 pièces de monnaie, dont certaines très rares ?

C’est ce que nous proposent les développeurs du jeu, « Thunkd », édité par AMC Game, avec ce jeu d’aventure narratif : The Magnificient Trufflepigs, sorti sur Nintendo Switch le 26 août 2021 (mais également sur PC) à 9,99€ sur l’eShop (hors promotion). Le jeu propose des sous-titres français et dispose d’un doublage anglais excellent avec de très bons acteurs connus Arthur Darvill (Doctor Who, DC’s Legends of Tomorrow) dans le rôle d’Adam et à Luci Fish (Safe House, Another Eden) dans le rôle de Beth.

BIP … BIP … BIP

The Magnificient Trufflepigs, que l’on peut traduire par « Les Magnifiques cochon truffes » est un jeu romantique qui combine une simulation de détection de métaux à la première personne et l’exploration. Le jeu possède une narration forte et se déroule dans une charmante campagne anglaise à la vue imprenable. Vous y incarnerez Adam, un jeune homme de retour dans son village d’enfance, Stanning, suite à l’appel de son amie Beth. Cependant, Adam semble peu apprécié par les proches de celle-ci. Elle lui demandera de l’aider afin de retrouver un trésor : une boucle d’oreille. Ce bijou qui a une valeur particulière aux yeux de Beth ! En effet, il y a bien des années, Beth a trouvé une boucle d’oreille en cherchant des métaux dans une ferme. Cette découverte lui a apporté une courte célébrité (et une modeste somme d’argent), mais surtout, elle s’est sentie spéciale. Mais elle n’a jamais trouvé la deuxième boucle d’oreille. C’est pourquoi, avant que la propriété ne soit démolie pour en faire une centrale solaire, elle veut absolument retrouver ce bijou.

L’histoire se déroule en été à Stanning au moment où Beth s’apprête à devenir PDG de l’usine familiale, la plus grande entreprise de la vallée. Elle va alors confier à notre personnage, Adam, bon nombre de choses ! Par exemple, étant l’aîné de la famille, elle pense être la prochaine gérante, au détriment de sa petite sœur, Lucy, elle aussi intéressée par ce poste. Elle nous raconte également sa relation amoureuse avec un certain Jake, mais qui n’est, apparemment, pas à la hauteur de ces attentes. Toutes ses informations semblent aller à l’encontre des plans de la jeune femme et mettre en péril son conte de fée.

Vous serez plongés dans son histoire et vous découvrirez que les apparences peuvent être trompeuses. Il faudra choisir les réponses d’Adam à Beth alors qu’elle fera face à ses soucis. L’histoire se déroule en cinq jours.

Une histoire touchante

Alors que The Magnificent Trufflepigs vous fait parcourir les champs verdoyants à la recherche de divers souvenirs, trésors et ordures sans valeur, il se rapproche davantage d’un jeu narratif. Au fil de la semaine, la vie, apparemment parfaite, de Beth, semble s’effondrer. Bien qu’il n’y ait que deux choix de réponse au dialogue, leur bavardage à la radio est bien joué et parfois poignant. Ils rient, font face aux moments difficiles et peuvent également se disputer. Les choix que l’on fait n’ont pas l’air d’impacter l’histoire de manière significative.

Ces discussions révèlent des histoires amusantes sur leur enfance, comme l’histoire d’OVNI et du « Stanning Strangler ». D’autrefois, Beth commence à remettre en question sa relation et son travail. Vous incarnez Adam et donc en tant qu’ami, vous voulez être là pour elle. Le jeu dévoile une belle morale qui nous ramène à nous poser des questions sur notre propre bonheur.

On pourrait faire une comparaison (ou trouver une ressemblance) avec l’excellent Firewatch qui exploite le même principe : deux personnages principaux qui discutent par le biais d’un talkie-walkie. Mais ce qui différencie grandement Firewatch de The Magnificient Trufflepigs, c’est que ce dernier, si on discute avec le talkie-walkie, on ne peut rien faire d’autres (nous n’avons plus notre détecteur en main) et on est limité dans nos déplacements, alors que dans Firewatch, l’exploration est bien plus poussée et on est beaucoup plus libre.

Sans spoiler la fin du jeu et le dénouement de l’histoire, on reste sur notre faim. Le potentiel est là, on s’attache aux personnages, mais il manque quelque chose.

Une chose amusante, c’est que l’on ne voit jamais les deux protagonistes. Lors des cinématiques, on voit le panorama et la caméra qui tourne autour de la voiture où sont en train de manger Beth et Adam. C’est un choix plutôt ambitieux des développeurs, misant tout sur les décors.

Un jeu avec ses forces et ses faiblesses

Pour les phases de fouille avec notre détecteur de métaux, rien de bien compliqué. Nous prenons notre détecteur en main et nous marchons juste à temps que la jauge qui se trouve en haut de l’écran nous alerte par une couleur rouge et par le son strident de l’appareil que nous sommes sur la bonne piste. Une fois trouvé, nous donnons un coup de pelle dans le sol et nous creusons 3 à 4 fois avant de déterrer l’objet. Une fois l’objet déterré, vous pouvez le visualiser sur toutes ses coutumes et le prendre en photo pour l’envoyer à Beth. Celle-ci vous répondra par message et vous appellera par le biais du talkie-walkie, ou pas. Un point assez frustrant, lorsque ses dialogues interviennent entre les phases de recherche, c’est que nous sommes obligés de les écouter sans rien pouvoir faire d’autres.

Ces phases-là sont lentes et il faut être de nature patiente, car sinon vous allez vite être lassé. Il y a une possibilité de « nouvelle partie + » afin de retrouver les 50 objets disponibles dans le jeu, mais il faut se refaire toute l’intrigue et toutes ses phases de recherche, entrecoupée des discussions au talkie-walkie ou de la pause déjeuner avec Beth.

Une chose qui est assez dérangeante, c’est que les sous-titres vont parfois beaucoup trop vite. Nous n’avons pas forcément le temps de lire jusqu’au bout. Il faut donc se concentrer au détriment des magnifiques paysages.

En parlant des graphismes du jeu, ils sont très beaux. Nous nous plongeons volontiers dans cet environnement avec ses belles montagnes, ses champs verdoyants, ce ciel bleu ou orageux selon le jour, ses éoliennes et ses montgolfières qui sont très bien réalisés.

La bande-son du jeu est calme et reposante. Le son de l’environnement qui nous entoure nous plonge littéralement dans le jeu. Ce qui est en raccord avec la lenteur du personnage qu’on incarne.

La combinaison des graphismes et de la musique offre un mariage parfait à la détente et à la relaxation.

Malheureusement, le jeu est très court, il faut compter une bonne heure et demie pour le finir et un peu plus si nous voulons retrouver les 50 objets du jeu.