Couafarel et les Pokémon costumés sont les stars de la Fashion Week dans Pokémon GO !

Couafarel, le Pokémon Caniche, fait ses débuts dans Pokémon GO à l’occasion de notre événement Fashion Week… avec bien d’autres de ses formes ! Ouvrez l’œil pour découvrir des Pokémon au style impeccable à l’état sauvage ou dans les Raids, ainsi que de nouveaux objets d’avatar dans la Boutique. Pour fêter l’événement, la Boutique proposera une promo inédite sur une sélection d’objets d’avatar !

Date et heure

Du mardi 21 septembre 2021 à 10 h au mardi 28 septembre 2021 à 20 h (heure locale)

Détails

Couafarel fait ses débuts dans Pokémon GO ! La disponibilité de ses formes variera selon les régions du monde. Voir plus bas pour savoir comment utiliser la nouvelle fonctionnalité de changement de forme. Forme Sauvage : disponible partout dans le monde Coupe Madame : disponible partout dans le monde comme changement de forme Coupe Monsieur : disponible partout dans le monde comme changement de forme Coupe Demoiselle : disponible aux Amériques comme changement de forme Coupe Diamant : disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique comme changement de forme Coupe Étoile : disponible pour l’Asie-Pacifique comme changement de forme Coupe Reine : disponible en France comme changement de forme Coupe Kabuki : disponible au Japon comme changement de forme Coupe Pharaon : disponible en Égypte comme changement de forme Coupe Cœur : restés connectés !

Vous pourrez rencontrer des Pokémon comme Papilusion, Farfuret et Zébibron qui porteront pour la première fois un costume à la mode ! Les Pokémon costumés apparus lors de l’événement Fashion Week de l’année dernière, comme Lippouti, Kirlia, Lixy et Cradopaud, seront également de retour !

La prochaine partie du scénario d’Étude spéciale de la Saison Chenapan, Chenapan incompris, sera débloquée. Aidez le Professeur Willow à étudier comment les Pokémon comme Couafarel (et bien d’autres qui vous surprendront) changent leur apparence !

Terminez des Études spéciales pour gagner une rencontre avec Meloetta et sa voix merveilleuse ! Si vous avez déjà accédé à l’Étude spéciale exclusive du Festival Pokémon GO 2021, vous obtiendrez des Bonbons Meloetta.

Des Dresseurs férus de mode aux Pokémon stylés et bien plus apparaîtront aux PokéStops au fil de l’événement. Défiez ces Dresseurs pour remporter des récompenses !

Terminez l’Étude ponctuelle pour tenter de remporter des rencontres avec des Pokémon en accord avec le thème de l’événement ! Vous pouvez également gagner l’objet d’avatar exclusif Perruque de Couafarel comme récompense finale. Pour les dresseuses et dresseurs qui ne termineront pas l’étude durant l’événement, la Perruque de Couafarel sera également disponible à l’achat dans la Boutique après l’événement, à partir du mercredi 29 septembre 2021 à 13 h, heure de Paris.

À partir du lundi 20 septembre 2021 à 22 h, heure de Paris, les objets d’avatar de la Fashion Week, comme les Bracelets Hoopa, seront disponibles dans la Boutique !

Certains objets d’avatar ne seront mis en vente que pendant une durée limitée ! Assurez-vous de visiter la Boutique et de composer votre prochaine tenue à un prix réduit !

Rencontres de Pokémon

* En plus de Couafarel, des Pokémon costumés tels que Kirlia, Zébibron et Cradopaud apparaîtront à l’état sauvage. Avec un peu de chance, vous rencontrerez Papilusion costumé! * Les Pokémon costumés comme Farfuret et Lixy apparaîtront dans les Raids une étoile. * Les Pokémon costumés comme Papilusion et Kirlia apparaîtront dans les Raids trois étoiles. * Le Pokémon des Raids cinq étoiles et des Méga-Raids n’a pas changé depuis l’annonce précédente. * Les Pokémon suivants écloront d’Œufs de 7 km : Miaouss d’Alola, Miaouss de Galar, Lippouti en costume de mode et Lixy en costume de mode. * Avec un peu de chance, vous rencontrerez un Papilusion Chromatique, un Farfuret Chromatique, un Lippouti Chromatique, un Kirlia Chromatique, un Lixy Chromatique, un Cradopaud Chromatique ou un Zébibron Chromatique, tous avec des costumes à la mode ! Vous rencontrerez peut-être un Zébibron Chromatique sans costume après l’événement Fashion Week, mais vous ne trouverez pas souvent Zébibron à l’état sauvage.

Nouvelle fonctionnalité de changement de forme

Les débuts de Couafarel dans Pokémon GO marquent également l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de changer la forme de certains Pokémon. Suivez ces étapes pour changer la Coupe de Couafarel !

Couafarel est d’abord dans sa Forme Sauvage.

Sélectionnez Couafarel dans votre stockage de Pokémon, puis touchez le bouton Changer de Forme pour ouvrir un menu listant les Coupes disponibles.

pour ouvrir un menu listant les Coupes disponibles. Sélectionnez votre Coupe préférée.

Pour changer la Coupe de votre Couafarel, vous devrez débourser 25 Bonbons Couafarel et 10 000 Poussière Étoile.

Apprenez-en un maximum sur Couafarel et les formes de Pokémon pendant cet événement ! Pensez à vous connecter pour continuer vos recherches sur le Pokémon Chenapan, Hoopa, et n'oubliez pas de montrer votre style et celui de vos Pokémon au monde entier. GO !

