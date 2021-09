The Forgotten City est maintenant disponible en version Cloud sur Switch !

Prenez votre dose de The Forgotten City à emporter – Le jeu est disponible en cloud version sur Switch.

Le 23 septembre, Montpellier,

Le studio indépendant Modern Storyteller et l’éditeur Dear Villagers ont annoncé que le portage sur Nintendo Switch de leur jeu d’enquête historique The Forgotten City – Version Cloud sortira aujourd’hui.

The Forgotten City – version Cloud sera disponible sur Switch via la fonctionnalité Switch Cloud Streaming, ce qui signifie qu’il faudra une connexion internet haut débit stable pour y accéder. Les joueurs pourront télécharger une démo gratuite au préalable afin de vérifier que leur connexion internet est suffisamment puissante pour jouer à l’ensemble du jeu. » The Forgotten City – version Cloud » sera proposé au prix de 29,99 € sur l’eShop Nintendo Switch.

The Forgotten City est un jeu d’exploration et d’enquête axé sur la narration. C’est une réimagination du mod acclamé par la critique qui a remporté un prix national de la Writers’ Guild et totalisé plus de 3 millions de téléchargements.

Le jeu a reçu des notes élogieuses lors de son lancement sur PC et console cet été, avec une note de 9/10 de IGN, Gamespot et Game Informer, et a depuis atteint une note » Très Positive » sur Steam.

« Les retours sur The Forgotten City ont dépassé mes espérances », a déclaré Nick Pearce, fondateur de The Modern Storyteller. « J’ai hâte de voir le jeu atteindre un tout nouveau public avec la Switch ».

Synopsis

Piégés dans une ville sous terraine secrète figée à l’époque de l’Empire Romain, vingt-trois âmes perdues s’accrochent à la vie. Dans cet univers, si une personne enfreint la mystérieuse Règle d’Or, tout le monde se transforme en statue. Incarnez un voyageur temporel du XXIe siècle et revivez en boucle les derniers instants des habitants de cette ville. Explorez et enquêtez afin de changer le cours du temps et de rentrer chez vous.

A propos de The Forgotten City