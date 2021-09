KeyWe (Nintendo Switch) – Le test

L’Océanie regorge d’espèces atypiques… à tel point qu’il n’est pas rare d’être dubitatif face à un animal ou à un autre : « Mais qu’est-ce donc que cela ? ». Celles et ceux qui ont eu la chance de voyager jusqu’en Australie ne pourront contredire cette vérité énonçant la faune australienne comme très… particulière. Aujourd’hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser à celle présente en Nouvelle-Zélande, et plus précisément encore à son animal totem, véritable symbole endémique : le Kiwi.

Développé par Sold Out et édité par Stonewheat & Sons, avec en préambule un joli jeu de mot « KeyWe », partons sans plus tarder à la découverte de ce jeu tout aussi original que ses protagonistes, qui a su bouleverser nos codes et nous plonger dans une ambiance aussi loufoque que déjantée.

Kiwi… de l’arbre fruitier Actinidia ?

Alors non. Pas vraiment. Pas du tout, en vérité. Pourtant, le drôle d’animal dont nous allons vous parler tout au long du test partage son nom avec le fruit, et cela à cause d’une simple similarité de couleurs. Le kiwi est en effet un petit oiseau endémique de Nouvelle-Zélande, incapable de voler malgré la distribution de ses jolies plumes sous son corps. Pourvu de deux courtes – mais puissantes – pattes, il se nourrit de multiples insectes qu’il trouve grâce à son odorat très développé (par opposition à sa vue basse !). Un singulier petit animal que les développeurs ont décidé de m’être à l’honneur dans leur soft, pour notre plus grand plaisir.

Vous incarnez deux volatiles : Jeff et Debra. Aussi mignons et dociles l’un que l’autre, leur drôle de destinée commune les a amenés dans les méandres d’un bureau de poste prêt à embaucher n’importe quel volontaire. Les deux comparses, courageux et travailleurs, s’immiscent aussitôt dans l’aventure, et c’est en solo ou en co-op que vous êtes invités à accomplir toutes sortes de tâches totalement improbables pour des oiseaux.

Après le rat en cuisine, le kiwi à la poste !

Le soft s’organise autour d’un menu coloré et agréable, au sein duquel le joueur est libre de choisir s’il souhaite lancer une nouvelle partie, jouer en ligne, bouleverser le dress code de ses petits kiwis, connaître son avancée dans les petites énigmes du jeu, ou simplement changer les commandes.

La grande force du jeu réside dans son offre éparse de modes de jeu. En effet, si la grande majorité des titres de la gamme tourne plus ou moins autour des mêmes critères de réussite, il en est tout autrement pour KeyWe. Ainsi, votre première partie fera avant tout appel à votre dextérité pour taper à la machine quelques messages plus ou moins insignifiants. La complexité sera crescendo, et si le premier niveau peut vous sembler d’une simplicité déconcertante, profitez-en… cela ne va pas durer !

D’autres niveaux vous permettront de gérer l’envoi de multiples colis en fonction de leur destination, de leur poids… tandis qu’un autre niveau encore vous mettra dans les tentacules récalcitrants d’une pieuvre aux multiples courriers à envoyer. Vous côtoierez en effet de nombreux animaux peu communs dans l’univers du jeu vidéo, notamment les casoars à casque, qui ressemblent à d’énormes poules surmontées d’un casque nécessaire à leur régulation thermique, et ressemblant sans mal à des animaux préhistoriques (nous vous conseillons d’aller en voir, en vrai !). Soulignons, juste comme ça, que le casoar fait partie des oiseaux considérés comme l’un des plus dangereux au monde.

Chaque niveau dispose ainsi de ses caractéristiques propres, de son challenge et de défis assez funs. Tapoter à la machine, demander à des casoars de la fermer un peu avec son petit bec de Kiwi, ou encore attraper des lettres maintenues par des lianes sont autant d’activités que vous ferez consciencieusement.

Si t’as un ami, prends un kiwi !

Sans grande surprise, toute la saveur de ce jeu se délecte en duo. Les tâches sont dès lors nettement plus faciles (et plus agréables). Certains niveaux nous semblent même franchement délicats à clôturer en solo. Tandis qu’à deux… c’est la poilade assurée !

En effet, nous avons été surpris par la multitude de bons moments partagés au sein de ce jeu. Si d’autres jeux de ce type rendent parfois totalement fous et peuvent créer de sérieuses scènes d’embrouilles au cours d’une soirée (ou d’autres bonnes poilades !), il suffit d’une bonne écoute pour clôturer sans difficulté l’ensemble des niveaux proposés dans la bonne humeur. Des niveaux à déverrouiller petit à petit qui ne manqueront pas de vous surprendre, ni de vous amuser. La difficulté se fera peu à peu sentir, et bientôt vous ne saurez plus bien où donner de la tête… plusieurs saisons sont en effet disponibles et apportent chacune leur panel de challenges.

Petit bémol : nous avons noté quelques ralentissements au fil de la complexification des niveaux. Rien de bien gênant néanmoins.

Par ailleurs, de petites surprises sont disséminées et permettent de renforcer toujours davantage la durée de vie du soft. Ainsi, le tableau dédié aux heures supplémentaires offre de nouveaux défis, et non des moindres. Ces derniers sont en effet plus complexes et pourront rapporter de multiples timbres en cas de prime…

… Des timbres ?

Dress code exigé !

Le fun fait partie intégrante de KeyWe. C’est donc avec amusement que nous avons parcouru l’ensemble des tenues disponibles pour s’enjailler dans le bureau de poste. Nos kiwis prennent alors des allures incroyables, arborant des lunettes insolites, des couleurs improbables ou encore des sacs farfelus. Afin de décrocher l’ensemble de ces tenues, il vous faudra faire preuve à la fois de jugeote, mais aussi d’un peu d’efforts. En effet, les accessoires sont à échanger contre des timbres, eux-mêmes disponibles après avoir rempli les missions du jeu. Remplissez avec brio vos tâches et vous collecterez un maximum de timbres…

Des kiwis facétieux ?

Si nos petits kiwis ne manquent pas de charme, ils ne manquent guère non plus de brillance ! En effet, l’aliasing s’avère être assez prononcé lors de certaines phases du jeu, notamment lors des choix de certaines couleurs/tenues. Si ce défaut ne vient pas lourdement envenimer le plaisir de jouer, vous ne pourrez clairement passer à côté tant les kiwis semblent pailletés par moment !

Par ailleurs, malgré une répétition notable des touches à déployer au cours des multiples manœuvres de vos kiwis, le joueur s’emmêlera probablement les pinceaux avec les touches. Certaines réactions s’avèrent notamment mal calibrées ; soulignons pour exemple la petite cloche du défi dans les heures supplémentaires. Le placement du kiwi n’est pas prompt à son usage et fait perdre quelques notes précieuses.

Enfin, nous avons regretté la mise en place du multi en ligne via l’interface d’un salon. En effet, il vous faudra connaître les joueurs possédant le jeu et échanger avec eux votre code afin de participer à des parties ensemble. Nous aurions adoré jouer avec des inconnus du monde entier !

KeyWe est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 25 euros environ.

Le saviez-vous ?

Les kiwis sont des animaux fascinants et dotés de bien des caractéristiques. Ils sont notamment les seuls oiseaux dont les narines se situent au bout du bec et non à sa base !