Piczle Puzzle & Watch Collection (Nintendo Switch) – Le test

Parlons peu, mais parlons bien et évoquons, entre poilu(e)s du jeu vidéo, ce qui faisait baver d’envie tant d’entre nous : les Game & Watch. Ces petits bouts d’électronique dont seul(e) notre ami(e) le ou la plus aisé(e) pouvait entrer en possession. Ces consoles portables d’antan qui portaient en elles le rêve d’un monde où le jeu vidéo pouvait nous suivre dans notre poche. Mais point de facilité ici. Passons outre les Donkey Kong, Snoopy Tennis, Gunpei Yokoi ou encore la formidable croix directionnelle qui deviendra le socle sur lequel nos manettes vont se construire et discutons de l’hommage rendu par le titre des développeurs nippons de Score Studio.

Donkey Kong mon amour

Oublions les jeux à l’esthétique rétro 8 ou 16 bits, car l’avenir appartient à ceux qui voient encore plus loin : les jeux LCD. Pour la modique somme de 8 €, Piczle Puzzle & Watch Collection nous propose de prendre en main trois de ces mini-consoles. Sauf que celles-ci sont complètement inventées pour l’occasion. Mais là où le commun des développeurs se contenterait de mettre en place des expériences limitées, c’est tout un environnement que se sont amusés à mettre en place les fous de Score Studio.

Avant de pouvoir tester ces jeux, il faudra les sortir de leur boîte, puis faire un tour dans un manuel, tout en français, qui sent le vieux scan fait sur du papier grisonnant, mais qui rappelle tellement ce que certains d’entre nous cachent encore jalousement dans une vieille armoire prévue pour garder bien sereinement les trésors qu’elle contient. Une fois l’esthétique et les fonctionnalités de ces années 80 retrouvées, nous pouvons lancer notre première partie. Pour cela, il va nous falloir faire un choix entre trois machines disponibles : Piczle Cross, Piczle Patern et Piczle Loops. Tous les trois sont des jeux de réflexion basés sur des concepts différents.

Le premier d’entre eux, Piczle Cross est tout simplement un picross basé sur des cartes de 10 par 10. Rien de nouveau de ce côté, c’est de l’ultra-classique. Il faudra, grâce aux indications portées sur les côtés du carré, trouver quelles cases sont à noircir pour former une image simple. Il compense, tout de fois, ce manque de nouveauté par une quantité vraiment honnête, puisque ce ne sont pas moins de 200 images qui attendront leur tour pour se voir découvertes.

Le second, Piczle Patern nous demande de noircir l’ensemble des cases en ayant à notre disposition une mire en forme de croix. Un appui sur le bouton d’action inverse la couleur des cases présentes sous la mire. Clairement le plus difficile des trois jeux proposés, il ne propose que deux types de jeux : soit avec, pour départ, un écran vierge, soit avec des cases noircies au hasard. Il manque clairement une progression pour apprendre à maîtriser les mécaniques.

Le dernier, Piczle Loops, est sans doute le plus intéressant de cette compilation. Assez proche du concept d’un démineur, il nous demande de former une boucle continue, sans croisement, à l’aide des indications présentes dans les cases. Plus difficile qu’un picross, mais avec un vrai système de progression contrairement à Piczle Patern, il offre un petit challenge sympathique parfaitement dosé. Ce sont ainsi 72 lignes fermées qu’il nous faudra réussir et si les premières sont assez faciles, les dernières demanderont bien plus de temps et de réflexion avant de se voir maîtrisées.

D’un point de vue technique, Piczle Puzzle & Watch Collection joue la carte du propre, à la limite du précieux. Il est possible de voir nos consoles sous toutes les coutures. Jouant avec une modélisation très pointue et des reflets de toute beauté, l’impression lors des déballages puis lors de nos parties est plus qu’agréable. Petite cerise sur le Game & Watch, en jouant en nomade, si l’on appuie de manière tactile sur l’écran, nous voyons tout le dessous de notre écran LCD. Clin d’œil magnifique à tous ceux qui ont connu les joies de ces mini-consoles.

La bande-son vient magnifier ce sentiment de détente que nous éprouvons devant chacun des petits puzzles que nous devons résoudre. Très douces et basées sur des mélodies jouées au piano, elles accompagnent parfaitement nos parties. La seule ombre concerne les sons du jeu en lui-même. À base de bips électroniques insupportables, il faut très vite les couper depuis le menu pour ne pas finir les oreilles en sang.