Cosmo, le chien de l’espace, apporte une nouvelle cinématique pour Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

Retrouvez le meilleur élément de Knowhere dans la nouvelle vidéo

Paris, le 7 octobre 2021 – Aujourd’hui, Eidos-Montréal a publié une toute nouvelle cinématique pour Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui présente un échange entre Cosmo le chien de l’espace, les Gardiens et une flopée d’adorables chiots. Dans la cinématique qui se déroule dans sa base sur Knowhere, Cosmo court après sa queue, joue à la balle et grogne sur Rocket tout en discutant de leur intérêt commun à découvrir les derniers mystères galactiques en date avec Star-Lord.

Cosmo, un très gentil toutou avec beaucoup de préoccupations canines, est un ancien chien de l’espace soviétique qui occupe actuellement le poste de chef de la sécurité sur Knowhere et le rôle de père d’une portée de chiots russes. En combinant ses capacités psioniques et télépathiques qui lui permettent de communiquer avec les humains, les ratons laveurs et les arbres, Cosmo sera un allié de taille pour les Gardiens lors de leurs voyages dans les recoins les plus reculés de la galaxie.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ainsi qu’en streaming via GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy : version Cloud pour Nintendo Switch sera également disponible le 26 octobre dans certaines régions.