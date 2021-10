La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Blue Reflection: Second Light – 6.7GB

The Caligula Effect 2 – 6.7GB

Murder Diaries 2 – 6.5GB

Tears of Avia – 6.1GB

Youtubers Life 2 – 3.9GB

The Smurfs: Mission Vileaf – 2.1GB

Undernauts: Labyrinth of Yomi – 1.8GB

Shadow Corridor – 1.5GB

Hermitage: Strange Case Files – 1.5GB

Henchman Story – 1.2GB

Unpacking – 901MB

Monomals – 878MB

hexceed – 855MB

Bonito Days – 611MB

Wild & Horror Pinball – 532MB

Red Ronin – 453MB

Pups & Purrs Animal Hospital – 439MB

Ancient Stories: Gods of Egypt – 429MB

Ruin Raiders – 400MB

SEDOMAIRI – 389MB

Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy – 371MB

Black Widow: Recharged – 360MB

SHINRAI – Broken Beyond Despair – 352MB

Sheepo – 346MB

Jigsaw Fun: Amazing Animals – 300MB

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad – 293MB

Sakura Nova – 285MB

Mon Amour – 255MB

Regency Solitaire – 248MB

The Sokoban – 240MB

Dragon Hills – 224MB

Zumania – Magic Casual Puzzle – 189MB

Aliens Drive Me Crazy – 176MB

Immortus Temporus – 166MB

Evil Tonight – 117MB

Cape’s Escape Game 4th Room – 103MB

Duo Zombies – 86MB

Extreme Race – 81MB

Puzzle 9 – 46MB

Gleylancer – 29MB