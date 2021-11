STAR WARS : Knights of the Old Republic (Nintendo Switch) – Le test

Star Wars : Knights Of The Old Republic

Quand on évoque les jeux vidéo Star Wars, comment ne pas évoquer l’un des jeux qui aura le plus marqué les joueurs et les fans de la licence. Je parle bien-sûr de Star Wars : Knights of the Old Republic ou KOTOR pour les intimes. Après avoir porté les deux Jedi Knight, Republic Commando ou encore Racer, ASPYR s’est enfin occupé du portage de Star Wars Knights of the Old Republic, développé à l’époque par BioWare. Ce portage arrivera-t-il à raviver la flamme des joueurs ? C’est ce que nous allons voir…

Une époque sombre bien avant l’Ordre 66

Star Wars KOTOR prend place quatre mille ans avant l’avènement de l’Empire Galactique et donc de la Saga Skywalker. L’Ancienne République est sur le point de s’effondrer face à la menace que représente le puissant Seigneur Sith Dark Malak et de nombreux Jedi sont tombés au combat. L’action du jeu débute en orbite autour de la planète Taris. L’Endar Spire, un vaisseau de l’Ancienne République, à bord duquel se trouve la puissante Jedi Bastila Shan, est attaqué par la flotte de Dark Malak, cela rappel beaucoup le début de Star Wars Episode IV : Un Nouvel Espoir. À bord de l’Endar Spire se trouve également notre personnage, un simple voyou, éclaireur, soldat, Homme ou Femme nous pouvons choisir, de l’Ancienne République, que nous pouvons personnaliser au tout début de l’aventure. Petit aparté, il est possible de procéder à une création rapide du personnage : dans ce cas les caractéristiques du personnage seront optimisées en fonction de sa classe et il ne nous reste plus qu’à choisir son apparence et son nom. La création sur mesure, nous permet de créer notre personnage de A à Z. En plus de ce qui est proposé avec la création rapide, ici, nous allons déterminer ses caractéristiques, compétences et dons. Ces choix ont bien évidemment un impact sur le jeu.

La suite de l’aventure nous fera voyager dans la galaxie sur des planètes connues telles que Tatooine, Dantooine ou encore la planète natale de ce bon vieux Chewbacca : Kashyyk. La suite nous permettra de prendre conscience des talents de notre personnage.

Ce Star Wars est un RPG dans lequel nos décisions auront un impact sur l’histoire. En effet, le jeu propose de très nombreuses quêtes annexes, en plus des quêtes principales et bon nombre de ces quêtes nous octroierons des points du côté lumineux ou du côté obscur de la Force. Oui, nos actes nous feront basculer de l’un des deux côtés de la Force et la fin dépendra de nos choix. Il y a donc deux fins alternatives au jeu. Le jeu nous laisse une grande liberté quant à nos faits et gestes ce qui apporte un côté jouissif au titre.

Ces quêtes annexes s’intègrent relativement bien au jeu, à tel point que l’on peut parfois croire qu’elles sont un sous objectif de la quête principale. Les quêtes annexes aussi nombreuses soient-elles, apportent également un peu de diversité entre les courses de speeders, les jeux de cartes, la chasse de primes et j’en passe. Bref, il y a de quoi faire et de quoi ravir les fans, puisque le jeu offre un univers riche et varié et plaisant à découvrir.

Qui dit RPG, dit alliés. Au cours de l’aventure, notre groupe sera composé de neuf personnages, mais seulement deux personnages pourront nous accompagner. Là encore, Bioware a fait du très bon travaille puisque chaque personnage possède ses propres caractéristiques et selon les quêtes en cours, il nous faudra choisir tel ou tel allié. Le choix pourra parfois même influer sur l’histoire. Ce n’est pas tout puisque, comme tout bon RPG qui se respecte, nous pourrons équiper nos personnages avec divers armes et tenues, et certaines tenues pourront avoir un impact si elles sont équipées sur nous.

La Force est puissante dans ce gameplay

Les équipes de Bioware ont fait un travail monstrueux sur l’univers de ce Star Wars KOTOR ce qui nous offre une très bonne durée de vie. Mais tous ces éléments ne font pas tout. Le gameplay est également très important et le moins que l’on puisse dire c’est que Bioware l’a fait aux petits oignons. Oui, oui, aujourd’hui encore il reste très agréable.

Comme évoqué plus haut, notre groupe d’action se compose de notre personnage et de deux autres compagnons. Il est possible de changer le chef de groupe avec une simple pression sur le bouton R, ce qui est rapide, simple et efficace. À côté de cela, le système de combat mélange savamment le tour par tour et le temps réel, un peu comme ce que nous avons sur les Xenoblade. Lorsque nous nous retrouvons à porter de vue d’un ennemi, le jeu va se mettre en pause afin de nous permettre d’évaluer la situation et nous laisse un peu de temps pour préparer notre plan d’attaque. Cette option peut être désactivée via les paramètres du jeu. Une fois que nous sommes prêts à nous lancer à corps perdu dans la bataille, le menu sous le personnage nous permet de sélectionner les attaques que nous souhaitons lancer. Il est également possible de laisser l’ordinateur gérer le combat tout seul, mais autant dire que cela risque de très vite se retourner contre nous. En prenant la main sur le combat, nous pouvons prévoir trois coups d’avance et surtout alterner entre les attaques classiques, « spéciales » ou les objets pouvant nous donner un avantage, du genre une grenade à IEM si nous affrontons des droïdes par exemple, ou encore se soigner. Il faut savoir que les chances de toucher et d’infliger des dégâts à nos ennemis ne sont pas liés à notre équipement, à notre niveau, à nos déplacements ou à notre position, mais aux caractéristiques de notre personnage et par le biais d’un lancé de dés virtuels géré par le moteur du jeu. Pour faire plus simple, c’est le jeu qui s’occupe de calculer vos chances de faire des dégâts, à notre niveau, nous voyons juste notre personnage attaquer l’ennemi avec le résultat de l’attaque. Le nombre de dégâts apparaît lorsque l’attaque est réussie. C’est pour cela qu’il est conseillé de prendre la main sur les combats pour préparer les coups à l’avance, en utilisant les options de la deuxième case du menu action, et maximiser les chances de dégâts.

Concernant les armes au combat, le jeu propose des épées, des sabres lasers ou encore des blasters. Malheureusement, on remarque très vite que les blasters ne sont pas les armes les plus mises en avant et peuvent s’avérer moins efficaces qu’une bonne vieille épée. C’est fort dommage pour les joueurs ayant une âme de contrebandier tel Han Solo.

Le changement de chef de groupe en combat est également possible. Le changement de personnage du groupe se fait relativement bien et reste très facile quelque soit le lieu où nous sommes, sauf en plein combat bien évidemment.

J’ai évoqué la notion de niveau tout à l’heure. N’oublions pas que KOTOR est un RPG et donc réaliser des quêtes et vaincre des ennemis rapporte des points d’expérience qui nous permettent de monter en niveau. À chaque gain de niveau, nous obtenons des points de compétences et de dons nous permettant d’améliorer nos différents personnages.

Autre point intéressant présent dans le jeu de base et qui aujourd’hui s’avère très utile avec le vieillissement du gameplay, il s’agit de la possibilité de sélectionner les cibles accessibles. En utilisant les touches ZR/ZL notre viseur se focalise sur les objets avec lesquels nous pouvons interagir, comme une porte, un coffre ou encore du loot qu’un ennemi a laissé tomber une fois vaincu. Ce petit point est très agréable car parfois la visée peut manquer de précision.

Les différentes zones à explorer sont relativement grandes, mais lors d’un changement de zone, nous nous retrouvons avec un écran de chargement. Il y aura donc pas mal de temps de chargement. Mais fort heureusement ces derniers sont très rapides et ne durent jamais plus de quelques secondes. On s’y fait bien au final.

Une technique aussi vieille que Maître Yoda mais toujours agréable

Le point pouvant inquiéter concernant ce remake de Star Wars KOTOR c’est bien l’aspect technique, et plus précisément les graphismes et la jouabilité, n’oublions pas que le jeu date de 2003.

Comme pour les précédents portages, Aspyr s’est contenté du minimum syndical, ne vous attendez donc pas à de gros changements par rapport au jeu sorti à l’époque sur Xbox. Cependant, contrairement à Star Wars Republic Commando où l’on a pu observer des baisses de framerate au lancement, ici le jeu reste fluide, aucun ralentissement n’a été constaté.

Pour ce qui est des graphismes, même s’ils sont vieillissants, le jeu n’en reste pas moins très plaisant, surtout au niveau des cinématiques. Ces dernières sont nombreuses et sont vraiment très agréables à regarder tant par la mise en scène que par la qualité. Bref, c’est plutôt une bonne surprise.

La jouabilité quant à elle, est très agréable. Certes, elle n’est pas aussi souple qu’une jouabilité d’aujourd’hui, mais nous ne ressentons pas forcément une sensation de raideur en jouant, hormis sur les animations, mais cela reste d’époque.

On note quelques petits soucis de traduction par-ci, par-là (un la qui est devenu le par exemple) rien de bien méchant mais cela fait quand même tâche quand on connaît les développeurs derrière le jeu.

Côté bande-son, c’est pratiquement un sans-faute. Le doublage français est présent et il est bon, certaines espèces d’aliens parlent dans leurs langues natales, tout comme les Wookies qui parlent avec leurs grognements classiques, ou encore le doux grésillement des sabres-laser est bien présent et fidèle à l’univers. Tout cela renforce l’immersion. Les thèmes musicaux de l’univers Star Wars sont bien présents. Seul bémol, lors de certaines phases de dialogues, le doublage est absent ou très bas ce qui fait que nous n’entendons rien.