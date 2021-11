Nintendo 64 sur Switch: (Doug) Bowser prend les joueurs très au sérieux !

Voilà près d’un mois que le pack additionnel pour le Nintendo Switch Online a été lancé. Ajoutant la possibilité de jouer à des jeux Nintendo 64 et MegaDrive, incluant aussi le DLC d’Animal Crossing: New Horizons. Toutefois, le service a été un peu montré du doigt notamment sur l’émulation Nintendo 64. Beaucoup de joueurs ont déploré des ralentissements et un rendu d’émulation vraiment pas exceptionnel… Le site The Verge a eu l’occasion de rencontrer le président de Nintendo Of America, le bien nommé Doug Bowser et a évoqué avec lui les problèmes remontés par les utilisateurs. Voici sa réponse:

« Nous faisons en sorte d’améliorer constamment nos fonctionnalités en ligne ainsi que le rendu de nos jeux et nous allons continuer à rajouter encore plus de services et de jeux dans un proche avenir. Nous prenons les retours des utilisateurs très au sérieux et nous faisons tout notre possible pour améliorer le rendu. Pour nous, il a toujours été question de qualité et de contenu fort avecune grande valeur. »

Alors, rassurés par les propos de Bowser ?

source