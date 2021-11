Marsupilami : Le Secret du Sarcophage (Nintendo Switch) – Le test

Houba houba voici le Marsupilami. Célèbre bestiole créée par Franquin en 1952 dans la série de BD Spirou et Fantasio, le Marsupilami a eu un succès grandissant en ayant sa propre bande dessinée, sa série animée et enfin un film. Si avec ce succès nous aurions pu penser que l’adorable bête sautillante aurait eu moult jeux vidéo, il n’en est rien. En effet, le Marsupilami aura eu le droit en tout et pour tout qu’à une seule excursion vidéoludique, et cela date de l’époque de la Megadrive. Suite à cela, aucun jeu ne revint sur les écrans. Enfin ça, c’était avant, car c’est en mai 2021 qu’on entend parler d’une adaptation en jeu vidéo. C’est donc après quelques trailers plutôt alléchants nous faisant découvrir le gameplay et quelques phases de jeu que le titre de Microids sort enfin sur toutes les plateformes. Bien entendu, la version qui va nous intéresser ici, est la version Switch. Allez, partons ensemble dans la jungle de Palombie.

Trois petits marsupilami

Le jeu met en place trois nouveaux personnages qui sont Punch, Twister et Hope. Trois nouveaux marsupilami encore inconnus du public et qui vont être les héros d’une nouvelle série animée. Ainsi, le jeu débute sur une jolie petite cinématique, nous montrant un marsupilami découvrant un étrange sarcophage échoué sur la plage. C’est donc par erreur qu’un mystérieux fantôme aux allures de dieu Aztèque se retrouve libéré et sème alors la terreur en libérant une terrible malédiction sur tous les animaux du coin. C’est donc à nous petit marsupilami de partir à l’aventure et de lever le sort.

Voilà pour l’histoire, un pitch simple et efficace mettant illico presto dans le feu de l’action. Nous avons donc le choix entre les 3 personnages, si chacun a un visuel différent, les 3 possèdent exactement le même gameplay. Le jeu se présente donc comme un plateformer lorgnant allègrement du côté d’un certain Donkey Kong Country et d’un Crash Bandicoot. Dès le départ du jeu nous avons accès à une carte du monde similaire aux deux jeux cités précédemment. Au fur et à mesure de notre avancée dans les niveaux, nous tracerons notre route sur cette carte jusqu’à arriver au boss de ce monde et accéder ensuite à un nouveau monde. Ces derniers sont au nombre de 3 et proposent une bonne grosse vingtaine de niveaux. Le petit marsupilami que l’on incarne devra alors se frayer un chemin tout en faisant à la faune locale et les pièges retors parsemés un peu partout.

Un jeu de plateforme rafraîchissant

Nous sommes ici dans un jeu en 2.5 D de très bonne facture. On parcourt les niveaux avec aisance et bien que notre marsupilami nous paraît quelque peu lent, il en est rien. Ce dernier peut faire une roulade pour sauter plus loin et peut aussi bien sûr se servir de sa célèbre queue pour mettre KO ses ennemis rencontrés sur le chemin. Nous pouvons aussi leur sauter dessus et voire même faire un tourbillon dévastateur après un saut bien placé. Bref, les contrôles de notre personnage sont simples et intuitifs permettant alors à tous les publics d’accéder à ce jeu. Durant notre parcours au sein de ces niveaux, nous aurons bien entendu des objets à collecter, des pommes, des fruits ressemblant à de grosses framboises et des piments. Les pommes et les sortes de framboises serviront a gagner une vie au bout de 100 récolté et les piments seront là en guise de collectable qui nous serviront bien sûr à débloquer divers niveaux. Au-delà de ces petites choses, nous aurons aussi des caisses à casser afin de récolter vie et cœur pour nous soigner.

Pour grand et surtout petits

D’ailleurs, tant qu’on parle de vie et de cœur, parlons de la difficulté du titre. Le jeu se veut simple et il le montre d’ailleurs dès le début du titre lorsque l’on choisit notre mode de difficulté. Bien entendu, nous aurons un mode normal proposant 3 cœurs, un mode difficile avec 2 cœurs et un mode facile proposant purement et simplement l’absence de dégâts et de mort. Le jeu ne cache rien et indique tout de suite quel public sera le plus susceptible d’y jouer, les jeunes enfants. Et quoi de plus normal, en effet le titre est tout de même une sorte de spin-off pour la nouvelle série animé. Si le jeu nous a paru facile, on enchaîne les niveaux à un rythme effréné en cumulant plus de vie qu’il n’en faut jusqu’au niveau final, pour un plus jeune public, le jeu peut se montrer un poil plus difficile. Nous l’avons terminé en à peine 4 h, et cela, en récoltant quasiment tous les piments et bonus dans les niveaux. Bon bien sûr, nous aurons quelques niveaux bonus et un contre-la-montre pour chaque niveau y compris les boss, mais cela ne nous a pas pris plus d’une heure pour faire le 100 % du jeu. En revanche, pour un enfant ou une personne peu habituée à ce genre de jeu, voire même au jeu vidéo tout court, le jeu se révélera très bon et bien plus long. Les niveaux regorgent de petits passages secrets, de niveaux bonus en sorte d’ombres chinoises où l’on devra dans le temps imparti sauter de cercle en cercle et puis bien sûr les combats de boss qui seront au nombre de trois. Ces derniers se résument à une sorte de runner ou il faudra avancer le plus rapidement possible en évitant les obstacles et les ennemis avant que l’écran qui défile ne nous avale. Ces niveaux se montreront particulièrement retors et seront un très bon défi. Autre point pour les aficionados du 100 %, un système de succès est de la partie et plusieurs artworks sont à débloquer.

Le Marsupilami en action

Enfin voilà la grande question, que valent les graphismes, et bien franchement, le jeu est beau. Il reprend l’esthétique d’une série animée et ses décors colorés illuminent votre écran, que ce soit en docké comme en portable, le jeu se montre fluide et toujours aussi beau. Voir notre petit marsupilami courir et sauter partout est vraiment un régal. Quant aux quelques cinématiques, ces dernières sont fort bien réussies, même si elles sont très rares, elles ne font qu’accentuer ce petit côté cartoonesque déjà bien présent tout au long du titre. Et que dire de la bande son, cette dernière est en totale adéquation avec l’univers du Marsupilami, ambiance mexicaine à foison et bruitage de notre personnage et ennemis, tout cela fonctionne à merveille.