Mario Kart Live Home Circuit, des ajouts de contenu et de l’écran partagé dans la mise à jour 2.0

Paru l’an dernier au cours de la campagne 35ème anniversaire de Mario, le jeu en réalité augmentée Mario Kart Live Home Circuit vient de sortir une mise à jour surprise ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour fêter son anniversaire.

Nintendo et Velan Studios viennent de déployer cette mise à jour ajoutant une fonctionnalité bien appréciée, la possibilité de jouer en mode 2 joueurs sur une seule console.

Ainsi il est désormais possible de faire des économies pour jouer avec vos amis/famille puisqu’il n’y aura plus besoin de posséder 2 copies du jeu et 2 consoles pour profiter du jeu a plusieurs. Il vous faudra désormais 2 karts et une seule console.

Un mode relais est également de la partie permettant de jouer jusqu’à 4 joueurs en se passant les commandes

Enfin un grand prix Luigi a été ajouté avec 3 nouveaux circuits et un kart à l’effigie de Luigi’s Mansion

Dès aujourd’hui, les joueurs de Mario Kart Live : Home Circuit sur Nintendo Switch ont encore plus de possibilités de profiter des sensations de Mario Kart dans leur propre maison avec leurs amis et leur famille ! Mario Kart Live : Home Circuit permet aux joueurs de contrôler un véritable Mario Kart avec leur console Nintendo Switch et de le voir prendre vie dans le jeu. Après avoir téléchargé la mise à jour logicielle gratuite de la version 2.0, désormais disponible dans le Nintendo eShop, les joueurs pourront faire s’affronter jusqu’à deux karts sur une seule Nintendo Switch en mode écran partagé !

Vous pouvez découvrir certaines des fonctionnalités de la nouvelle mise à jour en action en visionnant un nouveau trailer ici. Dans le nouveau mode Course à relais, deux à quatre joueurs peuvent jouer avec un Mario ou Luigi Kart et une Nintendo Switch, se relayant au gré des changements de jeu entre les joueurs dans une course de huit tours !* La mise à jour logicielle ajoute également une nouvelle Coupe – la Luigi Cup – avec des personnalisations de parcours déverrouillables et trois nouveaux parcours : Windmill Meadows, Music Broadway et King Boo’s Courtyard. Obtenez une place suffisamment élevée dans les trois parcours pour débloquer une nouvelle personnalisation de kart dans le jeu : Le Poltergust de Luigi !

Si vous êtes un fan de Mario Kart Live : Home Circuit qui souhaite ajouter un deuxième kart pour profiter de la nouvelle action en écran partagé, ou si vous attendez le moment idéal pour essayer le jeu vous-même, c’est le moment idéal pour acheter un kart ! À partir du 21 novembre, Mario Kart Live : Home Circuit sera disponible au prix de détail suggéré de 59,99 € (soit une économie de 40 €) dans le cadre du Black Friday de Nintendo. Mario Kart Live : Home Circuit comprend un kart – avec Mario ou Luigi au volant, selon le jeu choisi – plus quatre portes, deux panneaux de flèches qui peuvent être utilisés pour améliorer les parcours et un câble de chargement USB pour le kart. Le logiciel se présente sous la forme d’un téléchargement gratuit sur Nintendo eShop, qui, une fois téléchargé, se synchronise avec le kart physique. Mario Kart Live : Home Circuit a été créé en partenariat par Nintendo et Velan Studios.