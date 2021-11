Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Nintendo Switch) – Le test

Annoncé début novembre et développé dans l’ombre, Hextech Mayhem sort déjà une semaine plus tard et propose pour la première fois dans l’univers de Riot un jeu de rythme. Nous savions déjà plus ou moins que Riot comptait s’étendre à d’autres univers que son MOBA culte avec l’arrivée de Teamfight Tactics, League of Runeterra et Valorant par exemple. Mais dans le cadre du Nintendo Direct qui leur a été consacré le 16 novembre (Riot Forge Nintendo Switch Showcase), nous en avons appris davantage sur ce qu’ils mijotent pour notre console préférée. Toutefois, sorti le même jour que Ruined King lors de l’annonce de ce fameux direct, Hextech Mayhem arrive-t-il à se démarquer de son frangin ? Voyons cela tout de suite !

La bombe humaine

Côté histoire, rien de bien compliqué et c’est bien normal puisque le cœur d’un jeu de rythme se situe rarement dans son scénario. Toutefois, l’ensemble est assez cohérent et justifie la raison pour laquelle vous allez tout faire exploser. Ziggs est un scientifique fou passionné d’explosions. Son but dans la vie est de réaliser la plus grosse bombe au monde. Son ancien professeur Heimerdinger est désespéré de voir tout ce potentiel gâché et consacré uniquement dans la réalisation d’explosifs, alors qu’il pourrait contribuer aux avancées scientifiques. Bien trop dangereux dans l’académie, Ziggs se fait chasser avec la milice locale de Piltover aux trousses. Dans un mélange de naïveté et de folie, Ziggs tente de convaincre Heimerdinger de le rejoindre pour créer la plus grosse bombe jamais inventée, tout en explosant les rues de la ville pour échapper à la milice. On notera au passage que les doubleurs sont à fond dans leurs personnages et montrent bien la folie des deux génies.

Dans ce jeu de rythme, vous incarnez Ziggs qui fuit les forces de l’ordre. Mais ce petit personnage n’est pas connu pour faire dans la dentelle et chacune des touches que vous presserez pour suivre la musique répandra destruction et chaos, que ce soit la milice ou le décor, tout sera sujet à exploser. Le jeu se prend très facilement en main et vous propose de nouveaux tutoriels dès qu’une nouvelle interaction musicale apparaît. Vous aurez un total de trois touches à utiliser : A pour sauter, X pour lancer une bombe et la touche directionnelle du bas pour plonger vers le bas. Ces trois actions seront représentées à l’écran et vous devrez les effectuer en rythme pour progresser dans le niveau qui se rapproche grandement d’un jeu de plateforme dans son esthétique.

Ça passe ou ça casse

Chaque niveau se décompose en 3 éléments. Le premier élément est de terminer le niveau en respectant au mieux le rythme et en évitant de toucher le décor. Si vous heurtez une plateforme ou un agent suite à une action loupée, Ziggs explose et il vous est impossible d’effectuer quoique ce soit pendant une courte période. Vous avez ensuite la possibilité de reprendre le niveau si vous ne loupez pas les prochaines notes. Le jeu ne se veut pas punitif sur la complétion des niveaux et vous laisse terminer la majorité de son contenu, même avec des erreurs grossières. Chaque note correctement jouée augmente le multiplicateur de points et vous octroiera un meilleur score à la fin. Louper des notes remet évidemment le multiplicateur à 1. Le deuxième élément est de récupérer les rouages disséminés à travers le niveau. Vous aurez trois types de rouages à récupérer : des dorés, des bleus et des argentés. Les rouages dorés ne servent qu’à assouvir votre besoin de compléter un jeu à 100%. La plupart de ceux-ci seront disposés sur des plateformes où la musique vous emmènera. Les rouages bleus servent de pallier dans votre progression dans l’histoire. Vous devrez en récupérer un certain nombre afin de pouvoir affronter les boss et terminer le jeu. Et en dernier les rouages argentés, bien plus complexes à obtenir, qui vous permettront de débloquer des skins facultatifs pour Ziggs et réaliser le vrai 100% du jeu.

Dans le cadre de la récupération des rouages et en progressant dans le jeu, vous allez vite vous rendre compte que le jeu propose une profondeur de gameplay très intéressante. Comme indiqué ci-dessus, les notes affichées à l’écran vous permettent de récupérer la majorité des rouages, peu importe leur couleur. Cependant, certains rouages (notamment les argentés) ne peuvent pas être récupérés en suivant bêtement ce qui est affiché à l’écran. Vous allez devoir “improviser” des sauts, des lancers de bombes ou des plongeons en suivant le rythme de la musique, ce qui vous permettra d’accéder à d’autres plateformes du niveau. Il s’agit de notes cachées qui apportent une richesse au gameplay mais aussi une profondeur car il n’est plus uniquement question de suivre ce qui est affiché mais de s’occuper du “vrai” rythme pour atteindre d’autres éléments du décor. Attention toutefois à bien continuer de jouer les notes affichées en parallèle car celles-ci restent obligatoires pour éviter de se prendre le décor.

Faites péter le score

Une fois arrivé à la fin du niveau, vous obtenez un score basé sur la précision des notes jouées, sur le nombre de rouages obtenus et sur le nombre de notes cachées que vous avez jouées. La priorité pour avoir un bon score (mais aussi pour progresser dans le jeu) est de ramasser les 3 rouages bleus présents dans chaque niveau. Si vous cherchez à atteindre des sommets, il vous faudra connaître toutes les notes cachées afin de devenir le roi des explosions. Le score vous octroie un rang, en référence aux classements de League of Legends, qui sera parmi les suivants, du plus nul au meilleur : Fer, Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Maître, Grand Maître et Challenger. Passé l’obtention du score, vous revenez dans votre hangar. Ce dernier vous donne accès au menu de sélection des niveaux où vous pourrez rejouer des niveaux déjà effectués ou le prochain de la liste, impossible d’aller plus vite que la musique. Avec les touches L et R, vous pourrez vous déplacer dans le hangar pour accéder à la modification de skin pour Ziggs, la construction de vos mégalobombes et au menu des options. Concernant les skins, vous pourrez en débloquer un à la fois pour la modique somme de 4 rouages argentés. De nombreux skins sont présents (au nombre de 9), certains étant directement tirés des skins de League of Legends, d’autres étant des références à Arcane ou des clins d’œil à d’autres univers.

Nous avons fait mention de boss un peu plus haut dans ce test. Les combats de boss se produisent à trois reprises et apportent quelques changements au gameplay. Premièrement, les niveaux contre les boss ne proposent pas de rouages bleus ni argentés. Deuxièmement, vous disposez d’une jauge de points de vie pour toute la durée du niveau. Ces niveaux vous mettent face à de l’artillerie lourde et chaque action manquée viendra impacter directement vos points de vie. S’ils atteignent zéro, c’est la fin du niveau et vous devrez recommencer du début. Troisièmement, ces combats contre les boss impliquent que vous ayez construit une mégalobombe avant grâce à vos rouages bleus. La construction des mégalobombes se fait dans le hangar, dans la zone associée.

Le moment où on s’éclate

Avec un total de 39 niveaux (36 niveaux classiques et les 3 combats de boss), atteindre la fin sans vous soucier de rien ne vous prendra qu’une petite poignée d’heures (environ 4 ou 5 heures grand maximum). Cependant, le nerf d’un jeu musical n’est pas dans son histoire mais dans votre désir de toujours faire mieux, battre les records et spécifiquement ici, jouer toutes les notes cachées. Terminer le jeu vous débloquera deux modes de jeu supplémentaires : Action totale et Impossible. Le premier vous permettra de rejouer tous les niveaux en affichant l’intégralité des actions, c’est-à-dire les classiques et les cachées. En revanche, pas de rouages à récupérer ici, il ne s’agira que de faire monter le high-score personnel. Vous devrez vous en servir pour retourner en mode normal si vous voulez obtenir tous les rouages. Le second mode est l’exact opposé, vous refaites tous les niveaux mais plus aucune action n’est affichée à l’écran. Uniquement pour ceux qui aiment se faire du mal et qui veulent montrer à tout le monde à quel point ils sont les meilleurs.

Niveau graphismes, le jeu est quelquefois un peu brouillon visuellement car les actions ne sont pas toujours très claires lors de la première découverte d’un niveau. L’interface est relativement claire mais vous devrez faire des choix entre la musique ou les rouages, ce qui n’est pas très intuitif pour un joueur non aguerri. Le fait de pouvoir ne pas en tenir compte lors d’une première partie reste tout de même globalement intéressant. On notera qu’il est possible de modifier les couleurs des actions affichées à l’écran pour aider les personnes avec des difficultés visuelles (mode daltonien par exemple). Les musiques quant à elles sont correctes mais un poil répétitives dans les sonorités. Nous comprenons l’idée de respecter l’univers du jeu et que l’ensemble soit cohérent (intégrer des musiques récentes ou d’autres musiques de League of Legends sans aucun lien aurait cassé l’ambiance), mais nous avons l’impression que tout se ressemble un peu au final. Seul le rythme change vraiment et vous propose des interactions différentes d’un niveau à l’autre. En revanche, un point négatif est qu’il n’est pas possible de modifier le calibrage du jeu. Beaucoup de jeux de rythme le proposent et cela contribue grandement à améliorer l’expérience de jeu.