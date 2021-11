Bouncy Bullets 2 (Nintendo Switch) – Le test

Bouncy bullets 2 fait par les développeurs de Petite Games et édité par Ratalaika Games.

La Petite Games a déjà plusieurs jeux à son actif, aucun n’a fait énormément parler de lui, toutefois les jeux restent tous sympa. Le 1er opus de Bouncy Bullets existe bien, d’ailleurs c’est toujours produit par le même éditeur et développeur.

Gameplay

Le jeu n’a rien à raconter, la seule chose qu’on fait c’est tirer sur des planches de couleurs avec un visage qui nous empêchent d’avancer jusqu’à la ligne d’arrivée.

Le jeu est un FPS, vous serez équipé d’un machine gun pouvant tirer des balles rebondissantes de couleur jaune ou rouge servant à tuer les planches de couleurs. Vous pourrez sautez et diriger votre tir rapidement pour réagir à tout moment.

Dans le mode classique, vous rencontrerez de nombreux obstacles tels que des lasers, des lance-flammes, des plate-formes qui s’écroulent sous vos pieds. Il faudra tout éviter tout en éliminant les terribles planches de couleur.

L’idée est simple si c’est une planche rouge vous tirez une balle rouge et si c’est une planche jaune vous tirez une balle jaune, en revanche vous aurez des planches grises et noir avec des conditions spécifiques. Si vous tirez sur une planche grise vous perdez automatiquement la partie et pour la planche noire vous serez obligez de faire un rebond avant qu’il le touche sinon ils resteront debout.

Le but est de tirer le moins possible, éliminer le plus d’ennemis et d’arriver à la fin du niveau dans le minimum de temps pour obtenir un maximum de point tel un jeu d’arcade.

Vous aurez aussi un mode speedrun qui reprend exactement les mêmes niveaux que le mode classique, mais vous devez juste arriver le plus rapidement à la fin. Ce mode n’a pas un grand intérêt car on essaye déjà d’aller le plus vite possible.

L’intelligence artificiel n’est pas incroyable malgré le fait que les ennemis obtiennent des nouvelles capacités avec les niveaux intermédiaire et difficile (la capacité de sauter ou de changer de couleur).

Les ennemis tirent des balles, mais elles vont tellement lentement que lorsqu’ils sont loin, vous ne serez jamais touché. Même proche, il suffira de feinter pour éviter la balle et en attendant le prochain tir vous serez déjà trop loin.

Level Design

La plupart des niveaux sont courts, on recommencera de nombreuses fois les niveaux, surtout avec les ennemis qui obtiendront de nouvelles capacités comme la possibilité de sauter ou de changer de couleur entre rouge et jaune. Les niveaux se terminent en moins d’une minute, pourtant ce n’est pas tellement le côté nerveux qui ressort, surtout le fait que les niveaux sont quasiment des lignes droites avec peu de détours. Les niveaux sont trop courts et les obstacles sont rarement des murs infranchissables, même dans les niveaux dit « difficile ». Pourtant, on a un gameplay qui pourrait être nerveux, mais qui n’est pas complètement exploité à travers ses niveaux.

Musique

On n’a rien d’incroyable, mais elles mettent une petite ambiance, bien qu’elle soit assez répétitive et aucune ne sort vraiment du lot.

Durée de vie

Le jeu ne tiendra pas longtemps malgré ses 45 niveaux qui font tous plus ou moins une minute chacun, le jeu se fera en 1h en ajoutant le mode speedrun, peut-être 2h et encore plus si on se donne pour objectif d’atteindre des scores « parfait ». Il n’y a pas de leaderboard et encore moins d’online, donc on comparera au mieux avec ses amis, sa durée de vie ne sera jamais bien longue.