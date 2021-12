Digimon Survive serait un Visual Novel… ?

Annoncé depuis 2018 et maintes fois reporté, comme on en parlait ici, Digimon Survive commençait à ressembler à un serpent de mer… même si nous avons appris le mois dernier que le jeu sortirait en 2022…

Mais voilà que l’ESRB (le PEGI US), vient de dévoiler le « pitch » du jeu… et autant dire qu’il y a de quoi être surpris ! (Nous vous en proposons la traduction, la version originale est disponible ici)

C’est un Visual Novel avec des éléments RPG/Stratégie, dans lequel les joueurs suivront l’histoire de jeunes adolescents japonais perdus dans un monde rempli de monstres. Au fil de l’histoire, les joueurs seront amenés à faire des combats au tour par tour, en utilisant des Digimons (des monstres avec des pouvoirs spéciaux). Alors que les humains et les Digimons se déplaceront sur un champ de bataille sous la forme d’une grille, les joueurs pourront lancer des attaques via un menu et profiter de courtes animations des montres en train de lancer ces attaques. Il sera possible de frapper, mordre, lancer des rafales d’énergie ou d’utiliser des attaques faisant appel aux éléments. Une cinématique montre brièvement un corps ensanglanté. En plus de leurs différentes attaques et capacités spéciales, les Digimons peuvent… lancer du caca, avec les bruitages qui vont avec. On note également certains dialogues assez crus (m*rde, s**pe, etc…)

En bonus, on vous remet la vidéo d’introduction du jeu… dévoilée en 2019..

Autant dire que ce descriptif est plutôt… étonnant… ?! Est-ce que cela vous donne encore plus envie de le découvrir ? Ou alors préférez-vous qu’il reste à jamais un serpent de mer ?

source