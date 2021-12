Assassin’s Creed : The Ezio Collection aussi sur Nintendo Switch ?

La rumeur du jour vient de Direct Feed Games, un compte Twitter qui a une expérience assez solide en matière de leak, qui annonce sans détour la sortie de cette compilation sur Nintendo Switch. La Nintendo Switch dispose déjà de quelques titres Assassin’s Creed grâce à The Rebel Collection et Assassin’s Creed III, mais il y a également une version cloud d’Odyssey qui n’est disponible qu’au Japon.

L’édition 2016 d’Assassin’s Creed : The Ezio Collection rassemble les trois entrées qui mettent en scène le charismatique Ezio Auditore da Firenze, l’un des protagonistes les plus populaires de la franchise. Le pack – qui était déjà sorti sur PS4 et Xbox One – comprend Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed : Brotherhood et Assassin’s Creed : Revelations, ainsi que tous les DLC en mode solo de ces titres. Il comprend également deux courts-métrages bonus qui complètent l’histoire du personnage.

The best Assassin's Creed is coming to Switch. That's right; Ezio will soon find his way to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/24bkAzmMZF

— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) December 4, 2021