Spiritfarer – Lancement de la mise à jour gratuite Jackie et Daria la semaine prochaine

Montréal, Canada – 6 décembre 2021 – Le développeur montréalais Thunder Lotus a dévoilé la nouvelle mise à jour de contenu pour Spiritfarer®, le jeu de gestion cosy sur le thème de la mort. La mise à jour Jackie et Daria sera disponible le 13 décembre sous forme de téléchargement gratuit pour les détenteurs du jeu sur toutes les plates-formes, y compris Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.

La vidéo de la mise à jour Jackie et Daria peut être visionnée ici:

Cette troisième et dernière mise à jour pour Spiritfarer cette année est également la plus étendue. Avec la mise à jour Jackie et Daria, notre héroïne Stella prend la mer pour une nouvelle île où elle découvrira un hôpital délabré et deux nouveaux esprits : son concierge Jackie et Daria, sa patiente principale. Grâce à ses efforts et à toute son attention, Stella parviendra à soulager un esprit perturbé et à restaurer la gloire d’antan des lieux. La mise à jour ajoute également un nouvel événement de plates-formes, et des améliorations inédites pour le bateau.

« On a gardé le meilleur pour la fin ! » déclarait Nicolas Guérin, le directeur créatif de Spiritfarer. « L’équipe a été unanime dans son souhait d’offrir une dernière mise à jour spéciale, et je crois qu’ils ont vraiment sorti le grand jeu. La mise à jour Jackie et Daria constitue un merveilleux rappel pour Spiritfarer, mais également un témoignage de gratitude à tous les fans qui nous ont soutenus depuis que nous avons annoncé le projet. Nous espérons qu’ils pourront savourer ce dernier voyage avec nous ! »

À propos de Spiritfarer

Spiritfarer est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.

Disponible sur Xbox Game Pass, Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.

À propos de la mise à jour Jackie et Daria

La mise à jour Jackie et Daria est la plus grosse mise à jour de contenu gratuite de Spiritfarer à ce jour ! Elle ajoute une nouvelle île à explorer, deux nouveaux esprits avec lesquels vous lier d’amitié, un nouvel événement et bien plus encore !

La mise à jour Jackie et Daria sera disponible le 13 décembre 2021 sous forme de téléchargement gratuit pour les détenteurs du jeu sur toutes les plateformes, y compris Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.