Football Manager 2022 Touch (Nintendo Switch) – Le test

« La première qualité d’un entraîneur n’est-elle pas d’être entraînant ? » de Claude ONESTA

Cela fait maintenant 17 ans que Football Manager existe et a permis aux fans de football d’être potentiellement le meilleur entraîneur de tous les temps. De quoi faire pâlir Didier Deschamps ou Zinédine Zidane. Comme chaque année, au mois de novembre, Sport Interactive propose une nouvelle version de cette licence phare. Cette édition 2022 est officiellement sortie le 8 novembre sur toutes les plateformes au prix de 39,99 euros pour la version Switch et traduite dans toutes les langues les plus utilisées : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Coréen, Néerlandais, Portugais, Russe. Cette version « Touch » est bien plus adaptée et optimisée pour la Nintendo Switch afin d’y jouer partout lors de vos déplacements.

« Tout à fait Thierry… Tout à fait »

Football Manager est un jeu de simulation footballistique dans lequel nous jouons le rôle d’un entraîneur fraîchement diplômé – ou pas, selon les choix que nous faisons lors de la création de notre personnage – pour mener notre équipe à la victoire. Pour ce faire, nous devons prendre des décisions importantes, qu’il s’agisse de la meilleure tactique à adopter en donnant des instructions personnalisées, en gérant les finances du club, en recrutant de nouveaux joueurs lors du Mercato, ou en gérant notre équipe de staff en déléguant un certain nombre de tâches pour se concentrer sur les parties qui nous intéressent. Lors des matchs, nous pouvons procéder à des remplacements rapides ou suivre les conseils de notre directeur adjoint, crier des instructions ou effectuer des ajustements tactiques.

Quatre nouveautés font leur apparition cette année : Le centre de données, qui se débloque après trois matchs joués en championnats, regroupant les analyses statistiques des matchs de notre équipe, qui nous aidera à identifier les faiblesses de notre jeu, l’impact de nos décisions sur le moral de nos joueurs, des matchs plus réalistes et des contrôles améliorés à la manette. De plus, nous avons plus d’emplacements de sauvegarde et d’options de départ avec plus de 123 ligues parmi 53 nations. Évidemment, plus nous choisissons de nations, plus nous avons de ligues jouables, et plus le jeu sera lent. Il y a un temps de chargement assez long dès le début de la partie, le temps de générer toutes les équipes, mais c’est la seule et unique fois où il y aura des chargements.

Nous disposons de trois modes de jeu : le mode carrière, où la grande majorité des joueurs passeront leur temps, la création de club qui permet d’écraser une équipe existante avec la nôtre, que nous aurons créée de toute pièce mais avec un budget limité pour recruter nos joueurs, et il y a le mode défi qui nous propose divers scénarios à jouer, comme tenter de passer une saison sans défaites, ou essayer de guider notre équipe à travers une crise de blessures.

Un réalisme de simulation

Le jeu est toujours aussi complet et actualisé chaque année. Nous maîtrisons tout de A à Z, et chaque action sera cruciale pour la suite de notre saison au sein du club. Les nouveaux joueurs peuvent obtenir de l’aide avec des petits tutoriels très bien expliqués. Ces tutoriels peuvent être désactivés au besoin.

Bien que nous soyons sur la version Switch, l’interface, retravaillée pour cette nouvelle saison, est très claire et facile à lire. Il existe de nombreux onglets pour catégoriser toutes les informations. Il faut donc prendre le temps de tout regarder, et au bout d’un moment, nous savons où sont les choses. Lors des matchs, si nous souhaitons passer rapidement chaque rencontre et nous concentrer sur les éléments tactiques, il est possible de ne consulter que les temps forts ou d’avoir seulement les informations écrites. Au contraire, vous pouvez voir vos joueurs sur le terrain avec une approche 3D qui est vraiment sympa.

Quelques erreurs de maniabilité

La prise en main, que ce soit avec le mode tactile ou avec les Joy-Con, est non-négligeable dans ce type de jeu et elle est, malheureusement, parfois mal gérée. Les commandes tactiles sont faciles, mais pas très précises. Par exemple, celles-ci seraient parfaites pour déplacer de grandes icônes lors de la formation de notre équipe, mais cela devient plus complexe lorsque nous devons faire défiler notre liste de joueurs ou cliquer sur de petits onglets. Heureusement, les Joy-Con ou la croix directionnelle sont très utiles dans cette situation. Nous pouvons cliquer sur le joystick gauche pour obtenir un curseur, que nous pouvons ensuite employer pour naviguer sur l’écran. Un bon choix qui nous rapproche des commandes traditionnelles de la souris sur PC. La vitesse de déplacement est un peu lente, et il peut être un peu délicat d’accéder directement aux icônes souhaitées.

Comme chaque année, il n’y a pas de musiques, laissant le joueur se concentrer sur ses décisions en tant que coach modèle. Les seuls sons que nous avons distingués étaient le bruit de la foule, et les coups de sifflets lors des jours de match.