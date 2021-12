Gérez votre propre salle de jeu avec Arcade Paradise, en version physique sur Nintendo Switch

Il est temps pour les joueurs de préparer leurs pièces de monnaie, car plus de 35 hits d’arcade seront à l’affiche d’Arcade Paradise, qui sortira au printemps prochain. Pour célébrer la bande-annonce, Wired a également annoncé des versions physiques pour la PlayStation 5 et la Nintendo Switch, disponibles en précommande dès aujourd’hui !

Bienvenue dans Arcade Paradise, une aventure nourrie aux jeux d’arcade rétro des années 90. Vous incarnez Ashley, ayant reçu de votre père Gerald (interprété par Doug Cockle, le Geralt de The Witcher), récemment parti à la retraite, les clés de son entreprise de blanchisserie, vous chargeant de gérer les tâches quotidiennes. Plutôt que de laver des chiffons pour gagner votre vie, vous décidez de transformer la laverie familiale en une salle d’arcade ultime. Jouez, faites des profits et achetez de nouvelles machines d’arcade, avec plus de 35 au choix, inspirées par la génération de jeux d’arcade des années 80 et 90. Arcade Paradise présentera des jeux « classiques » inédits tels que Knuckles and Knees, Zombat 2, Woodgals Adventure, Vostok 2093, Gravichase et le fabuleux Racer Chaser en 3D INTEGRALE et bien d’autres encore.