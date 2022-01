C’est l’heure du duel ! Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sort aujourd’hui sur Nintendo Switch

Les joueurs peuvent dès à présent se lancer gratuitement dans l’expérience ultime du JCJ Yu-Gi-Oh! en jeu vidéo

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sur consoles et PC. Le jeu de cartes à collectionner, très attendu par les fans, est désormais disponible en téléchargement gratuit dans le monde entier sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est une adaptation complète en jeu vidéo de l’iconique JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh!. Plus de 10 000 cartes*, qui couvrent plus de deux décennies d’histoire du Duel, sont à collectionner afin de construire des decks personnalisés. Les joueurs peuvent dès à présent s’affronter ou assister à des duels spectaculaires en résolution 4K**, qui prennent vie grâce à des animations attrayantes et à une musique et un sound design entraînants. Le Mode Solo promet une aventure complète qui explore l’histoire des cartes, et les joueurs ont également l’opportunité de batailler contre des adversaires du monde entier dans des duels en ligne dynamiques, des tournois et des événements.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL comprend :

Les règles Master Duel de l’OCG/TCG Yu-Gi-Oh!

Des modes Didacticiel et Stratégie du duel, pour aider les nouveaux joueurs à apprendre les règles du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!

Des campagnes basées sur les différents types de deck intégrant des séquences d’histoire qui racontent le lore des cartes

Le jeu en ligne cross-platform, pour permettre aux joueurs de s’affronter indépendamment de leur plateforme

L’accès aux donnés de sauvegarde cross-platform, pour continuer à jouer d’une plateforme à une autre

Plus de 10 000 cartes* et d’autres récompenses à débloquer en jouant

Le craft de cartes, pour désassembler les cartes non désirées afin d’en générer de nouvelles

Une expérience personnalisable à travers les compagnons, les protections de cartes, les tapis de jeu et plus encore

Des fonctionnalités et des ressources complètes pour la construction de deck, dont une base de données massive

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL s’apprête également à sortir sur iOS et Android. Plus de détails seront bientôt disponibles sur le site officiel.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.

*Certaines cartes peuvent nécessiter de participer à un événement ou des achats en jeu.

**Sur les appareils compatibles.