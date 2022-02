Azurebreak Heroes : interview de Onyon

Dans le cadre du test de Azurebreak Heroes , nous avons eu la chance de pouvoir nous entretenir avec leonyon, son créateur. Il a réalisé seul ABH, son premier jeu édité. Les propos qui suivent sont traduits de l’anglais.

NT : Bonjour, peux-tu te présenter pour nos lecteurs/lectrices ?

LeOnyon : Bonjour ! Je m’appelle Piotr, mais je suis plus connu sous le pseudo de ‘leonyon’ sur Internet. J’ai 23 ans et je suis développeur de jeux en Pologne. Je suis intéressé par la création de jeux depuis l’âge de 8 ans et m’y suis activement plongé depuis que j’ai 14 ans. J’aime les animaux, mes jeux proposent souvent des personnages anthropomorphes stylisés. Mon plus grand rêve est d’ouvrir mon propre studio de développement et de développer à l’avenir des petits jeux avec une patte graphique bien marquée.

NT : Peux-tu présenter ton jeu en une phrase ?

LeOnyon : Azurebreak Heroes est un roguelite coloré vu de haut dans lequel vous pourrez choisir vos objets au lieu de les obtenir par hasard, ce qui vous permettra de planifier et personnaliser chaque partie.

NT : Quelles ont été tes inspirations pour Azurebreak Heroes ?

LeOnyon : Je suis un gros fan de roguelikes et roguelites. Ma plus grosse source d’inspiration est venue de Risk of Rain (NDLR : test ici) dans lequel vous pouvez choisir vos propres items au lieu de les obtenir par hasard. J’ai trouvé cela très fun à jouer et j’ai voulu étendre cette idée dans un jeu complet.

NT : Quelle a été ta motivation pour réaliser un jeu ?

LeOnyon : J’aime simplement faire des jeux et je veux toujours m’améliorer dans cet art. Faire ABH m’a beaucoup appris. Vous ne pouvez jamais imaginer tout ce qui est nécessaire pour réaliser un jeu, jusqu’au moment fatidique où vous appuyez sur le bouton « envoyer ». Ma plus grande motivation a été de livrer enfin un produit fini, après de nombreuses années à faire des prototypes.

NT : Comment as-tu fait éditer le jeu ?

LeOnyon : Oh, rien de vraiment spécial. J’ai créé une page Steam bien avant le lancement. Un éditeur indépendant polonais appelé Silesia Games, spécialisé dans le portage Nintendo Switch, a vu mon jeu et m’a contacté. Et c’est tout. Ils ont publié la version Switch, je me suis chargé de la version Steam.

NT : Qu’as-tu tiré de ton expérience solo en matière de développement de jeu ?

LeOnyon : Travailler seul a ses avantages et inconvénients. La plus grande leçon que j’ai apprise et que si vous consacrez assez de temps à une tâche, vous pourrez faire tout ce que vous souhaitez vous-même.

NT : De quoi es-tu le plus fier ?

LeOnyon : Je suis particulièrement fier d’avoir fini le jeu et de l’avoir lancé sur 2 plateformes (Steam et l’eShop). Travailler avec un éditeur pour mon premier jeu complet a été une expérience très enrichissante.

NT : Quels sont tes futurs projets ?

LeOnyon : Je suis actuellement sous contrat et ne peux rien dire de plus. Je ne sais pas encore ce que je vais faire après, mais je suis convaincu que je n’arrêterai pas de créer des jeux.

NT : un conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l’aventure du développement ?

LeOnyon : Ne baissez pas les bras si votre jeu n’est pas aussi bon que ce à quoi vous vous attendiez. Un bon jeu nécessite d’en avoir fait 5 ou 30 mauvais auparavant. Le développement de jeux demande une énorme quantité de compétences dans tous les domaines, ce qui peut être décourageant pour une personne seule.

NT : Question bonus, quels sont tes 3 jeux favoris de tous les temps ?

LeOnyon : Might and Magic VII: For Blood and Honor 2, Guilty Gear XX Accent Core +R, Melty Blood Actress Again Current Code. Je suis un inconditionnel des jeux de combat 😉

Encore un grand merci à LeOnyon (@LeOnyon_ sur Twitter) pour sa disponibilité et son enthousiasme. N’hésitez pas à essayer Azurebreak Heroes, une bonne surprise proposée à un prix très attractif.