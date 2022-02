OctaFight (Nintendo Switch) – Le test

La pépite qui est présentée ici a été éditée par Silesia, Plug in Digital et développée par Pixel Almost Perfect qui est, cocoricooo ! Un studio Français ! Est-ce que ce jeu pixélisé à souhait va faire honneur à notre tendre et cher hexagone ? Nous verrons ça dans ce test !

Super Smash Worms !

Octafight nous est présenté comme un jeu de combat/plateforme multijoueur en local à la Smash Bros en 2D où nous incarnons des sortes de petits vers dans un combat à mort en plusieurs manches. Pourquoi worms ? Car en plus de ressembler à des vers nous sommes aussi armés de bombes pour exterminer les autres adversaires. Afin de prouver notre supériorité, le gagnant aura pour récompenses des pièces qui nous serviront à acheter des améliorations pour rendre le jeu encore plus fun.

Un peu de stratégie, réflexe et du vice !

Dans Octafight, plusieurs possibilités s’offrent à nous pour être le dernier survivant, il est possible d’envoyer des bombes et les faire se déclencher au moment où un autre joueur entre dans sa zone d’explosion ; se protéger grâce à notre petit bouclier qui peut renvoyer les bombes ennemis et tuer un adversaire au passage (Génial); esquiver les bombes en sautant ou en double-sautant pour aller sur une plateforme supérieure ou se servir de la map pour tendre des pièges bien vicelard aux autres.

Trop d’améliorations, ne tue pas le fun !

Parlons des améliorations que l’on peut gagner avec nos sous-sous, plus exactement, on peut acquérir trois types d’améliorations : des maps ; nature des bombes et des modes de jeu. On compte 3 types de modes de jeu principaux dont les modes “classique”, “Zéro gravité” & “Nuit”. On distingue aussi une dizaine de types de bombes et une douzaine de maps, mais pour vous annoncer la couleur, imaginez quatre joueurs sur une map sans gravité et avec des bombes rebondissantes… Du gros délire !

Petit bémol, au-delà de six joueurs, la zone de combat devient carrément confuse.

Un peu de pixels et une cuillère à soupe de boumboum !

Chaque map possède sa propre bande son, de la plus chill sur la map “Paradis”, un peu plus glauque dans le “Temple obscur”, en passant par la mélodie envoûtante des abysses, cela donne une vraie personnalité au jeu. Niveau design, c’est du pixel, c’est sympa même si par moment nous trouvons que nos personnages sont un petit (4 pixels) mais les couleurs sont au top.