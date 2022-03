The Song Out of Space (Nintendo Switch) – Le test

The Song Out of Space

The Song Out if Space a été développé par Pixel Noire Games et édité par Ratalaika Game S.L. Ratalaika Game S.L qu’on connait pour être un éditeur spécialisé dans les petites licences assez inconnues du grand public et Pixel Noire Games a surtout fait des petits jeux d’horreur.

L’histoire

En 1962 durant la guerre froide, vous allez passer dans une petite ville après que le chef du FBI nous demande de régler l’histoire rapidement vu qu’elle n’est qu’une petite enquête sans grande envergure. On se rend rapidement compte que l’enquête est plus complexe, il va être nécessaire de faire des choix et sans le savoir vous aurez peut-être déjà fait le mauvais…

On pourra choisir entre 2 personnages, Catherine Armstrong une jeune recrue avec d’excellentes capacités en science ou Stuart Ross un vétéran du FBI. L’histoire changera un peu selon celui qu’on joue puisqu’à certains moments les 2 se séparent et visitent des lieux différents. Rien d’incroyable à ce niveau-là juste qu’il vous manquera la vision du personnage que vous n’incarnez pas, ça rajoute de l’intérêt pour les intéressés.

Son histoire est le centre du jeu, vous aurez une courte expérience qui sera augmentée par le nombre de fins disponibles et chacune vous rapproche de la vraie fin. La majorité des dialogues possibles ne sont pas vraiment important, mais certains choix changent la suite du jeu de façon irrémédiable et ça rend l’histoire intéressante.

Gameplay

Vous n’aurez rien de très fourni, vous avez une souris et vous cliquez sur les éléments du décor possible et c’est tout. Vous n’avez pas d’inventaire, le jeu est extrêmement linaire vu qu’il n’offre pas la possibilité d’aller à divers lieux librement. Finalement, on suit un récit en interagissant rapidement avec autrui sans que ce ne soit trop important, on clique juste sur des icônes et des textes pour voir la suite de l’aventure.

Graphisme

Le jeu a un côté graphisme rétro et pixélisé ce qui rend la plupart des personnages assez étranges puisqu’ils sont des images de personne réelle. Vu que le jeu est un jeu d’horreur ça donne une ambiance assez inquiétante, mais en même temps ça rend le jeu très laid avec ses gros pixels.

Musique

Peu de musique et c’est souvent : musique qui fait peur.exe, ça nous permet d’accrocher à l’ambiance. Evidemment la musique change pour les moments plus important et l’ambiance sonore est assez étrange pour croire au récit qui nous est compté.

Durée de vie

Malgré ses nombreuses fins alternatives, le jeu ne durera pas plus de 2h à faire dans sa totalité avec toutes les fins, sinon seulement 40 min maximum pour la fin basique.