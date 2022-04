Tee K.O. rejoint la collection The Jackbox Party Starter !

Chicago (Illinois), le 19 avril 2022 – Jackbox Games dévoile aujourd’hui que Tee K.O sera le second titre de la collection The Jackbox Party Starter, qui arrive cet été. Trois jeux issus du catalogue de Jackbox seront regroupés dans ce pack ultime, pour aider les personnes qui en ont besoin à mettre l’ambiance en soirée.

Dans Tee K.O., les joueurs ont un temps limité pour créer des illustrations et écrire des slogans. Ensuite, tous les dessins et slogans sont mélangés et envoyés aléatoirement à d’autres joueurs. Celui qui conçoit le meilleur t-shirt en combinant une illustration avec un slogan gagne la partie ! Les designs sont confrontés les uns aux autres dans des duels, et les t-shirts ayant obtenus le plus grand nombre de votes lors de chaque round devront ensuite survivre au match final pour remporter le titre du meilleur t-shirt.

La fonctionnalité la plus appréciée de Tee K.O. est sans doute la possibilité de faire de ses créations une réalité, en achetant une version IRL de ses t-shirts. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « Galerie » à la fin de chaque partie, ou de visualiser les précédentes galeries sur Jackbox.tv.

Tout comme Quiplash 3, Tee K.O. sera localisé en français, italien, allemand et espagnol et sera mis à jour avec de nouveaux paramètres et de nouvelles fonctionnalités.

Bien que les titres Jackbox soient pensés pour le multijoueur local, avec quelques étapes supplémentaires, il est possible de jouer à plusieurs en ligne. Par le biais du partage d’écran sur un service de visioconférence (comme Zoom ou Google Hangouts) ou Discord, une partie peut être lancée sur n’importe quel ordinateur. Tous les participants peuvent jouer sur leur appareil mobile en entrant l’adresse Jackbox.tv dans le navigateur. Les joueurs sur Steam peuvent également utiliser Remote Play, qui permet de partager des jeux multijoueur local avec des amis en ligne. Seul un joueur doit posséder le titre Jackbox pour y jouer avec ses amis. Certaines consoles ont également des fonctionnalités de partage d’écran ou de co-stream, du moment que les autres joueurs utilisent la même plateforme.

The Jackbox Party Starter sera disponible cet été et contiendra trois jeux du catalogue Jackbox localisés en français, italien, allemand et espagnol.