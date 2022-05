Reggie parle des discussions avec Iwata sur le prix de lancement de la 3DS et de la pression exercée pour atteindre les 199 $

La 3DS a fini par être une console Nintendo assez réussie en terme de ventes, mais le prix de lancement de la console a été chaotique. Les ventes ont fini par ralentir de manière significative après seulement quelques semaines. Outre le manque de jeux, le prix de lancement de 250 $ en était la raison principale. Dans son livre récemment publié, l’ancien président de Nintendo of America Reggie Fils-Aime revient sur les discussions qu’il a eues avec le défunt PDG mondial Satoru Iwata au sujet du prix de la 3DS. Bien que Reggie ait insisté pour qu’elle coûte 199 dollars, Iwata s’y est opposé. Iwata a suggéré d’opter pour quelque chose comme 219 ou 229 dollars, mais ces options n’étaient pas réalistes pour le marché occidental.

La 3DS a été lancée à la fin du mois de mars 2011 dans la plupart des régions, mais le Japon l’a reçue un mois avant. À la fin du mois de juillet de la même année, Nintendo a réduit son prix à 169 $.

« M. Iwata,’ ai-je commencé. Nous devons penser à l’ensemble de la proposition de la Nintendo 3DS lorsque nous considérons notre prix de lancement. Bien que les expériences 3D que nous proposons soient amusantes et que le potentiel des expériences futures soit également formidable, je suis inquiet en raison du nombre limité de jeux au lancement. Je crois que nous devons être plus agressifs avec nos prix, et lancer le produit aux États-Unis à 199 $.

Reggie, s’est exclamé M. Iwata. Nous avions discuté d’un prix plus élevé jusqu’à présent. Vous savez que la fabrication de cette console est coûteuse et nous devons tenir compte des prix pratiqués pour nos autres produits actuels sur le marché – Wii et DS. Nous devons nous concentrer sur un prix plus élevé.

… « Je veux m’assurer que nous lançons la 3DS de la bonne manière. Nous savons tous deux que les fans de Nintendo achèteront nos nouvelles consoles au moment du lancement. Ils aiment nos franchises et savent que nous proposons toujours d’excellents jeux. Mais nous sommes confrontés à une pression croissante due aux smartphones et aux expériences qu’ils proposent, et nous prévoyons de lancer les nouveaux jeux 3DS à un prix plus élevé que la génération précédente de DS. Nous devons tenir compte de tous ces éléments. Je veux que la 3DS soit un succès à long terme, et je crois que le prix de 199 $ au lancement nous donne la meilleure chance d’y parvenir. » J’ai insisté.

Reggie, nous allons annoncer tous les détails du lancement dans quelques semaines. Laissez-moi examiner vos arguments et en discuter avec d’autres dirigeants de Nintendo. Nous en reparlerons au début du mois de janvier 2011″.

Nous nous sommes retrouvés à Kyoto après Noël. Reggie, je sais que vous voulez lancer la Nintendo 3DS à 199 $, mais c’est impossible pour nous à ce stade. Vous savez que nous n’aimons pas perdre de l’argent sur notre matériel. Est-ce que vous envisageriez un prix de lancement de 219 $ ou 229 $ ?

Ces prix n’avaient pas de sens pour les marchés occidentaux. La tarification est gérée différemment en dehors du Japon. Sur les marchés occidentaux, les entreprises ne peuvent que suggérer des prix, pas les dicter. Dans certains pays européens, les fabricants ne peuvent même pas discuter des prix avec leurs revendeurs. En outre, en occident, les revendeurs préfèrent les prix supérieurs à 100 $ qui ajoutent 49 $ ou 99 $. Un prix réaliste était donc de 199 ou 249 dollars. Les margessur le matériel sont généralement minces – environ 4 %. Donc, même si nous suggérions 219 ou 220 dollars, les revendeurs seraient plutôt enclins à fixer eux-mêmes le prix de 249 dollars et à prendre une marge plus élevée. Ce serait une occasion manquée de maximiser notre rentabilité et nos problèmes futurs, car les revendeurs ne voudront jamais revenir sur une marge de 4 % sur le matériel Nintendo de nouvelle génération. Compte tenu de ces réalités, je ne pouvais pas accepter la demande de M. Iwata.

Non, M. Iwata. Ces alternatives n’ont pas de sens pour nous, étant donné la dynamique des marges avec nos revendeurs. Il faut que ce soit 199 $ ou 249 $. Et j’ai continué à recommander fortement les 199 $. M. Iwata a secoué la tête. Non, c’est impossible. Alors ce sera 249 $.

La décision était prise, et mon travail consistait maintenant à effectuer le lancement au mieux de mes capacités.