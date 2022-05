Souldiers sortira finalement le 2 juin prochain

Le jeu d’action en pixel art s’accorde deux semaines supplémentaires avant sa sortie finale sur PC (Steam, Epic), Switch, PlayStation et Xbox.

Montpellier, le 6 mai 2022 – Le studio indépendant Retro Forge Games et l’éditeur Dear Villagers (The Forgotten City, ScourgeBringer) annoncent aujourd’hui un léger décalage quant à la date de sortie de leur titre phare Souldiers. Le jeu sortira deux semaines après la date annoncée, soit le jeudi 2 juin prochain sur PC (Steam, Epic), Switch, PlayStation et Xbox.

Luttez pour votre liberté dans un monde fantastique tiraillé entre les morts et les vivants. Affinez vos compétences dans une épopée rétro mêlant plateformes et casse-têtes, exploration type Metroidvania et combats intenses rappelant la série des Souls.