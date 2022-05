Un cabinet d’études prévoit que le successeur de la Switch arrivera en 2024

Ah, les nostradamus du net …

Piers Harding-Rolls, d’Ampere Analysis, s’attend à ce que les ventes de la Nintendo Switch commencent à décliner suite aux résultats des bénéfices d’hier, où Nintendo a révélé que les ventes de la Switch étaient en baisse de 20%. Harding-Rolls affirme que c’est le début où la Switch commencera à décliner jusqu’à la sortie de son successeur.

Les ventes de la Switch, si l’on met de côté la forte croissance inattendue de 2020 due à la pandémie et à la sortie d’Animal Crossing, suivent la forme traditionnelle du cycle de vie des consoles, Même avec la sortie du modèle OLED, on s’attendait à ce que les ventes diminuent par rapport à leur pic lorsque la Switch atteindra la sixième année du cycle en 2022 et les dernières prévisions d’expédition de Nintendo reflètent cela.