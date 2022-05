Mini Motorways (Nintendo Switch) – Le test

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un embouteillage interminable au point de vous demander comment a été conçu votre réseau routier ? Car si votre GPS n’a pas su éviter les ralentissements, c’est qu’il n’y a peut-être pas d’itinéraire alternatif. Et malheureusement, l’option voiture volante n’est pas encore disponible dans nos véhicules. L’équipe néo-zélandaise de Dinosaur Polo Club nous propose de concevoir tout le paysage urbain d’une ville dans le but d’éviter au maximum les embouteillages. Allez, on ne va pas y aller par quatre chemins, on prend l’autoroute pour tester Mini Motorways !

Mini Metro … avec des voitures

Mini Motorways est le deuxième jeu de l’équipe de Dinosaur Polo Club. Leur premier jeu n’est autre que Mini Metro. Si vous ne connaissez pas ce jeu, c’est très simple : c’est exactement le même concept que Mini Motorways, mais avec des métros. Dans Mini Metro, il faut concevoir des lignes de métro pour acheminer des personnes d’un point A à un point B le plus vite possible. Si un voyageur met trop de temps à arriver, c’est la fin de la partie.

Mini Motorways reprend tout ce qui fait le charme de Mini Metro, mais avec une ville fourmillant de voitures. Des maisons et des zones commerciales de différentes couleurs apparaissent à intervalles réguliers. Le but est très simple : faire en sorte que les voitures des maisons rouges arrivent dans un délai raisonnable aux zones commerciales rouges. Lorsqu’il n’y a qu’une ou deux couleurs différentes, cette tâche est très simple. Mais lorsque vous vous retrouvez avec plus de 5 couleurs différentes, votre objectif devient beaucoup plus complexe. Pour ce faire, vous devrez construire des routes, sachant que vous en avez un nombre limité. Heureusement, le jeu ne vous met pas que des bâtons dans les roues. Vous aurez de temps en temps de nouvelles routes en plus et des améliorations telles que les autoroutes, les ponts, les ronds-points, les feux de circulation ou bien des tunnels.

Un jeu de réflexion reposant … et stressant !

Chaque ville commence par une musique douce et calme, apportant un côté relaxant au jeu. Mais cela ne durera pas. La circulation va peu à peu se densifier et des petites alertes vont pleuvoir de partout lorsque l’attente à une zone commerciale deviendra critique. Heureusement, il vous sera possible d’arrêter le temps pour planifier tranquillement ce que vous allez faire pour résoudre les points de ralentissements.

Vos meilleures armes seront vos routes goudronnées. Si vous en possédez, vous pourrez créer un pont au-dessus de l’eau, un tunnel à travers la montagne, un rond-point ou un feu de circulation à une intersection et enfin une autoroute. La particularité des autoroutes est qu’elles passent par-dessus votre ville. Il est donc très facile de parcourir de très longues distances grâce à elles et d’acheminer des voitures rapidement vers leur destination alors qu’elles sont à l’autre bout de la ville. Mais attention de ne pas créer une zone sur laquelle le trafic serait très dense…

Les autoroutes seront clairement vos meilleurs atouts dans votre combat contre les embouteillages. Mais vous n’en disposerez pas de beaucoup. Il faudra donc les utiliser judicieusement et les combiner avec des ronds-points ou des feux de circulation. Ce sera à vous de les placer au bon endroit, car si vous vous trompez, vous serez rapidement dans le rouge.

Un jeu compétitif

Mini Motorways ne possède pas de scénarios, mais il possède beaucoup de cartes différentes inspirées de villes réelles. On regrettera simplement l’absence de notre capitale parisienne qui, pourtant, ne manque pas de défis en ce qui concerne les embouteillages.

Pour obtenir ces nouvelles villes, il faudra les débloquer en réalisant un score correct, facilement atteignable. Vous pourrez également débloquer de nouveaux défis sur vos cartes déjà débloquées en réalisant cette fois un score qui ne sera pas des plus simples. Ces défis ajoutent des contraintes particulières au jeu comme par exemple la réduction du nombre d’améliorations possibles ou bien des zones commerciales plus grandes plus rapidement. Cela permet de renouveler un peu le gameplay et cela ravira les joueurs qui recherchent un peu de difficulté.

Et si cela ne suffit pas aux joueurs qui aiment la compétition, un classement mondial est disponible pour chaque ville et chaque défi. Donc même si vous avez atteint un très bon score, si le cœur vous en dit, vous pourrez essayer d’atteindre l’excellence et le top mondial.

Idéal dans les … transports

Chaque partie est différente, car les zones commerciales et les maisons sont aléatoires. De plus, le game over apparaît environ au bout de 30 minutes maximum. C’est assez rapide. Cela permet donc de faire plein de petites parties rapides lorsque vous êtes dans une salle d’attente ou dans les transports en commun.

Que cela soit en mode portable ou sur grand écran, le jeu est très agréable à jouer. L’affichage de la ville est toujours optimisé malgré l’agrandissement de la ville et le nombre croissant de voitures qui la traverse. Techniquement, nous n’avons pas noté de ralentissement particulier, c’est très fluide.

Tout cela est accompagné par des graphismes simples et efficaces. Il est plaisant de regarder parfois une petite voiture effectuer son trajet. De plus, si les couleurs ne vous vont pas, il est possible d’activer un mode nuit ou un mode daltonien.

Enfin, la bande son qui accompagne nos parties est douce et très propice à la réflexion. Nous aurions peut-être aimé avoir plus de musiques différentes. Personnellement, nous aurions adoré avoir une petite musique brésilienne sur la ville de Rio de Janeiro…

Disponible au prix de 14 € sur l’eShop, vous en aurez pour votre argent si vous accrochez bien au concept du jeu. En-tout-cas, nous, nous l’avons trouvé très addictif !