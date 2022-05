Top des ventes de la semaine au Japon: le calme de fin mai

Kirby et le monde oublié / Kirby and the Forgotten Land

Voici le top des ventes de la semaine (du 16 au 22 mai 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Aucune sortie majeur cette semaine, ce qui laisse la place à Taiko Risshiden V DX qui prend la deuxieme place avec un score plus qu’honorable.

01./01. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 35.088 / 387.201 (-26%)

02./00. [NSW] Taiko Risshiden V DX # <SLG> (Koei Tecmo) {2022.05.19} (¥4.500) – 21.710 / NEW

03./02. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 12.853 / 723.567 (-14%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.274 / 4.642.828 (-8%)

05./04. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 <SPT> (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 7.210 / 171.515 (-30%)

06./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.337 / 2.648.286 (-3%)

07./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 5.245 / 3.156.972 (-23%)

08./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.869 / 4.884.668 (-17%)

09./00. [NSW] Snow Bros. Special # <ACT> (Daewon Media) {2022.05.19} (¥3.600) – 4.608 / NEW

10./09. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 3.645 / 967.778 (-16%)

Dans la guéguerre au fond du classement, Sony reprend la deuxieme place devant la Xbox qui augmente encore ses ventes cette semaine, que de suspense au fond du tiroir…