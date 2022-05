KAO the Kangaroo est dès maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch

Varsovie, Pologne, Saint-Ouen, France – 27 mai 2022 : Tate Multimedia et Just For Games ont le plaisir de célébrer la sortie ce jour de Kao The Kangaroo, épisode inédit de la licence la plus bondissante du début des années 2000 !

Édité en version physique en Europe par Just For Games, Kao The Kangaroo est désormais disponible pour Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One / Series X et PC.