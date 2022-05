L’extension Épée et Bouclier – Astres Radieux du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon avec la mécanique de jeu des Pokémon Radieux sort aujourd’hui

Le 27 mai 2022. The Pokémon Company International propose une nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Épée et Bouclier – Astres Radieux, dans les magasins participants du monde entier.

Ce nouveau set met en vedette les Pokémon de la région de Hisui, apparus dans le jeu vidéo Légendes Pokémon : Arceus, tels qu’Archéduc de Hisui, Typhlosion de Hisui, Clamiral de Hisui et bien d’autres qui sont pour la première fois dans le JCC Pokémon. L’extension Épée et Bouclier – Astres Radieux introduit la mécanique de jeu stratégique des Pokémon Radieux, une nouvelle sorte de Pokémon chromatique avec de puissants talents et attaques qui vont secouer le métagame du JCC Pokémon.

Épée et Bouclier – Astres Radieux contient 8 Pokémon-VSTAR, 21 Pokémon-V, 2 Pokémon-VMAX et un set analogue spécial de la Galerie des Dresseurs composé de 30 cartes avec des illustrations des Dresseurs, Dresseuses et Pokémon préférés des fans.

Pour plus d’informations sur le JCC Pokémon, consultez Pokemon.fr/JCC.

Les fans de Pokémon en France peuvent aussi participer à une chasse au trésor sans frais dans tous les magasins JouéClub du 27 mai 2022 au 5 juin 2022. Pour gagner des prix, les Dresseurs et Dresseuses devront chercher les étiquettes Pokémon cachées dans un magasin JouéClub et utiliser l’appli JouéClub pour les scanner. Après avoir trouvé les 6 étiquettes, ils participeront à un tirage au sort et découvriront s’ils ont gagné un Pack Loisir du JCC Pokémon. Toutes les personnes participeront également à un tirage au sort avec un prix plus important à gagner : une peluche Pikachu de 50 cm Termes et conditions.