Préparez-vous pour un grand voyage nostalgique ! Pile à temps pour l’anniversaire de Sonic, SEGA sort aujourd’hui Sonic Origins, une collection de jeux qui remet au goût du jour les titres 2D originaux de Sonic, sortis sur SEGA Mega Drive : Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD – remastérisés pour les plateformes de génération actuelle. Sonic Origins est disponible à partir de 39,99 € sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, les consoles Nintendo Switch™ et sur PC.

Pour fêter la sortie, la Sonic Team a publié une nouvelle bande-annonce pour Sonic Origins explorant les aventures tourbillonnantes de Sonic du passé jusqu’au présent.

Dans Sonic Origins, les joueurs pourront profiter de l’action non-stop des jeux classiques d’une toute nouvelle manière. Avec des graphismes remastérisés, des personnages bonus, du contenu supplémentaire et plus encore, les joueurs pourront alterner entre le mode Anniversaire (aucune limite de temps ou de vies) et le mode Classique (la résolution et les règles d’origine). Sonic Origins permet aux fans nouveaux comme anciens de célébrer les jeux Sonic classiques qui ont créé cette franchise devenue légendaire. Avec des graphismes améliorés, de nouveaux personnages, nouveaux modes de jeux, nouvelles zones et plus encore, Sonic Origins rend disponible le meilleur des premiers jeux Sonic sur les plateformes modernes et offre des packs de contenu permettant de personnaliser l’expérience de jeu.

Voici un résumé des prix, packs et caractéristiques de Sonic Origins :

Prix et packs :

Sonic Origins – Bonus de précommande numérique (commandes passées avant le 23 juin 2022)

– 100 pièces bonus

– Mode miroir débloqué instantanément

– Motif Letterbox Mega Drive

– Jeu principal

– Jeu principal Sonic Origins – Digital Deluxe – 44,99 €

– Jeu principal

– Missions extrêmes

– Mode miroir débloqué instantanément

– Personnages dans le Menu principal

– Caméra pour les îles dans le Menu principal

– Animation des personnages pendant les îles musicales

– Morceaux exclusifs des titres Mega Drive & Genesis

Sonic Origins – Pack Premium Fun – 3,99 €

– Missions extrêmes

– Motif Letterbox Mega Drive

– Personnages dans le Menu principal

– Caméra pour les îles dans le Menu principal

– Animation des personnages pendant les îles musicales

Sonic Origins – Pack Classic Sound – 3,99 €

– Morceaux exclusifs des titres Mega Drive & Genesis

Fonctionnalités principales :

Mode Classique

Pour une expérience nostalgique de la collection des titres Sonic dans leur forme rétro avec des défis classiques. Suit les règles de jeu d’origine, avec un nombre de vies limité et une possibilité de « game over ».

Pour un affichage plein écran et un nombre de vies illimitées, afin de permettre aux joueurs de poursuivre l’aventure sans « game over ».

Testez vos compétences et gagnez des pièces en terminant diverses missions à travers le jeu. Les joueurs peuvent dépenser des pièces au Musée afin de débloquer du nouveau contenu, retenter les niveaux spéciaux, et plus.

Remastérisé, Sonic Origins se joue sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, les consoles Nintendo Switch™ et sur PC, et offre de nouveaux graphismes, animations et améliorations pour les plateformes de génération actuelle. Incarnez Sonic, Tails et Knuckles, et redécouvrez les sensations fortes légendaires ainsi que des nouveautés modernes.