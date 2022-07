Au cours d’une récente interview publiée par le magasine japonais Nintendo Dream, les producteurs du jeu Hideo Suzuki, Yosuke Hayashi et le directeur Hayao Iwata ont révélé que Warriors 2 était considéré bien avant le développement de Three Hopes.

Les 3 producteurs ont dévoilé que les équipes souhaitaient faire une suite directe à l’histoire de Fire Emblem Warriors. Pour rappel ce jeu disposait de sa propre narration inédite comme souvent dans les jeux estampillés Warriors, impliquant du voyage spatio-temporel et un tout nouveau protagoniste se retrouvant entouré des plus grands généraux de l’univers Fire Emblem.

La traduction de leur interview donne ceci :

Hayashi : Notre première collaboration avec Nintendo et Intelligent Systems était a l’occasion de la conception de Fire Emblem Warriors. Au cours du process de création, nous avions eu vent de la possibilité de créer le prochain jeu de la série principale Fire Emblem, ce titre a fini par devenir Fire Emblem: Three Houses. Le développement sur Three Houses a commencé juste après la sortie de Warriors. Une fois ces jeux sortis nous avons décidés que nos 3 entreprises travaillant depuis longtemps et ayant compris la philosophie de travail de chacune, nous voulions faire une suite a Fire Embelm Warriors. Nous l’avions appelé Fire Emblem Warriors 2 à l’origine, c’était un nom provisoire et nous avions discuté des différentes directions que le jeu pourrait prendre, puis finalement nous avons décidé de créer un jeu Warriors dans l’univers de Three Houses puisque la collaboration entre nos entreprises a très bien fonctionné sur le titre qui a bien été reçu par les joueurs. Nous avons donc conclus avec Suzuki et Iwata que c’est ce que les joueurs voudraient le plus. Donc nous avons commencé par créer Warriors 2 et avons fini par le faire devenir Fire Emblem: Three Hopes

Le résultat nous a donc donné un jeu dans un tout nouvel univers pour la branche des Warriors, selon Iwata si le jeu était au final Warriors 2, il aurait plus d’agît d’un titre célébrant le passé de Fire Emblem avec des personnages venant des opus Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, Fire Emblem: Gaiden, Fire Emblem: The Blazing Blades, Fire Emblem: Awakening et Fire Emblem: Fates.