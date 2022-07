Annoncé il y a peu, on en apprend aujourd’hui un peu plus sur Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion qui sortira cette année sur Nintendo Switch. Crisis Core : Final Fantasy VII a été lancé sur PSP en 2007 (2008 en Occident). Lorsque Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion arrivera sur Nintendo Switch, il s’agira d’une version remastérisée. Attendez-vous à des visuels HD ainsi qu’à d’autres améliorations et ajouts. Square Enix affirme que tous les modèles 3D ont été mis à niveau, les fans peuvent s’attendre à des voix off refaites ainsi qu’à de nouveaux arrangements musicaux. La société affirme qu’il s’agit de bien plus qu’un « simple remaster HD ».

Voici les informations du jour, via Gamekyo.fr):

– Caméra revue (pas étonnant en l’absence de second stick sur PSP)

– De nouvelles animations sur les personnages

– Nouveau HUD

– Nouveau système de combat basé sur les commandes menus

– Nouveaux arrangements sur l’OST

– Doublage intégral, même sur les scènes qui n’étaient alors faite que de textes

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION reste fidèle au récit original du soldat de 1re classe Zack Fair, chargé de retrouver Genesis Rhapsodos, levant ainsi le voile sur Cloud, Séphiroth, Aerith, Tifa et bien d’autres. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sortira cet hiver sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch™.