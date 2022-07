12 juillet 2022 – Qui se sent d’appétit pour un nouveau jeu Kirby à déguster à plusieurs ? Kirby’sDream Buffetdéboulera cet été sur Nintendo Switch, avec son lot de courses d’obstacles sur le thème de la nourriture à dévaler en multijoueur local* comme en ligne**.

Disponible exclusivement sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, Kirby’s Dream Buffet verra une ribambelle de Kirby faire la course en roulant le long de circuits sur le thème de la nourriture dans des compétitions s’étendant sur quatre manches. Au cours de chaque manche, chaque Kirby va devoir engloutir le maximum de fraises possibles pour grandir et mieux bousculer ses concurrents, ou encore mettre la main sur des pouvoirs (appelés « snacks de pouvoir » dans ce titre) pour l’aider à grignoter quelques places au classement et goûter aux joies de la victoire.

Découvrez Kirby’s Dream Buffet en action en regardant la bande-annonce du jeu:

Kirby’s Dream Buffet proposera un gameplay accessible aux joueuses et joueurs de tous niveaux, tout en permettant à celles et ceux qui ont le goût de la compétition amicale de satisfaire leur appétit.

Plus d’informations sur Kirby’s Dream Buffet seront révélées prochainement.

Kirby’s Dream Buffet déboulera cet été sur Nintendo Switch et proposera une délicieuse sélection de courses d’obstacles sur le thème de la nourriture à dévaler à plusieurs.

