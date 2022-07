Les passes « Personnages et uniformes d’été de l’Académie Kimetsu » sont également disponibles à l’achat.

SEGA est heureux d’annoncer qu’Uzui Tengen, pilier du son de l’Armée des pourfendeurs terrassant ses adversaires à l’aide du souffle du son, peut désormais être acheté via un pack de personnages.

Uzui Tengen est donc désormais disponible comme personnage jouable en mode Versus (en local et en ligne), avec un lot de photos de profil et de répliques.

Pour fêter le lancement du Pack de personnage Uzui Tengen, une mise à jour gratuite est disponible dès maintenant avec un nouveau champ de bataille, le Quartier des plaisirs, à sélectionner en mode Versus au prix de 24,99€.

En achetant ce lot, les joueurs peuvent débloquer et économiser sur tous les packs de personnages prévus pour sortir d’ici la fin décembre 2022.

Ce tout nouveau contenu payant sera distribué via 5 sorties différentes et comprendra :

Uzui Tengen

Kamado Nezuko (Forme démoniaque avancée)

Kamado Tanjirô (Quartier des plaisirs)

Agatsuma Zen’itsu (Quartier des plaisirs)

Hashibira Inosuke (Quartier des plaisirs)

Daki

Gyûtarô

Le Passe personnages et le Pack de personnage Uzui Tengen peuvent tous les deux être achetés sur l’eshop Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam.

Uniformes d’été de l’Académie Kimetsu

Les uniformes d’été de l’Académie Kimetsu, auparavant exclusifs à la version Nintendo Switch, peuvent maintenant être achetés en lot sur les boutiques en ligne PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam, au prix de 4,99€.

Ce lot comprend les uniformes d’été pour Académie Kimetsu Kamado Tanjirô, Académie Kimetsu Kamado Nezuko, Académie Kimetsu Agatsuma Zen’itsu, Académie Kimetsu Hashibira Inosuke et Académie Kimetsu Tomioka Giyû.

Ce qui vous attend dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Des batailles d’arène jubilatoires : Maîtrisez les techniques les plus spectaculaires via un large choix de personnages issus de la série et de son spin-off officiel, y compris Tanjirô et Nezuko, pour terrasser vos adversaires dans des duels en ligne* et en local.

: Maîtrisez les techniques les plus spectaculaires via un large choix de personnages issus de la série et de son spin-off officiel, y compris Tanjirô et Nezuko, pour terrasser vos adversaires dans des duels en ligne* et en local. Une histoire bouleversante : Guidez la lame de Kamado Tanjirô pour l’aider à devenir un pourfendeur de démons et à rendre son humanité à sa sœur Nezuko.

: Guidez la lame de Kamado Tanjirô pour l’aider à devenir un pourfendeur de démons et à rendre son humanité à sa sœur Nezuko. Des combats de boss trépidants : La tension est à son comble lors des combats qui mettront Tanjirô à l’épreuve contre de puissants démons.

: La tension est à son comble lors des combats qui mettront Tanjirô à l’épreuve contre de puissants démons. Les voix originales de l’anime : Les équipes de doublage japonais et anglais au complet ont répondu présent pour vous replonger dans l’ambiance de la série.

*Selon la console de votre choix, un abonnement payant à Nintendo Switch Online, PlayStation®Plus ou Xbox Live Gold est nécessaire pour jouer en mode Versus en ligne.

*Le dernier correctif est nécessaire pour accéder au jeu en ligne.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.