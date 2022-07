Rappel pour ceux qui ont zappé l’information, le jeu Pandemic bientot retiré de l’eShop Nintendo Switch (le 31 juillet).

As announced earlier this year, Pandemic will no longer be available on the Nintendo eShop starting July 31. The initial digital game was released 9 years ago, and we no longer feel the current quality and reliability are on par with what Pandemic deserves on digital platforms.

— Asmodee Digital (@AsmodeeDigital) July 22, 2022