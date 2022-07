Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 29 juillet 2022 : Merge Games, Dotemu, le développeur Tribute Games et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie aujourd’hui des éditions physiques de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le Beat’em All néo-rétro tiré de la licence « Tortues Ninja ».

Les versions physiques Standard et Signature du jeu sont dès maintenant disponibles sur Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC.

Un nouveau jeu de la licence Tortues Ninja n’arrive pas tous les jours ! Pour célébrer cela, l’édition Standard de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge contient deux bonus :

Un livret « Guide de poche » contenant la biographie des personnages du jeu ainsi que des planches de sprites des animations contenues en jeu.

des animations contenues en jeu. Un porte-clés en PVC flexible en forme de pizza.

Pour les fans des célèbres tortues, l’édition Signature de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge est un indispensable, remplie de goodies inédits, avec : Le jeu TMNT : Shredder’s Revenge en édition physique Standard.

Un masque-bandeau de Tortue Ninja aléatoire parmi les 4 modèles : Michelangelo, OU Donatello, OU Raphael, OU Leonardo.

La bande-son au format CD, rangée dans un étui façon « boite à pizza », avec 28 pistes tirées du jeu.

Un set de 4 pins en métal de 30mm représentant les 4 héros à carapace.

Un porte-clés métallisé représentant Shredder.

Une carte d’art numérotée et signée par les développeurs.

Un dessous de verre métallique de 80mm en forme de plaque d’égout

Le tout dans une boîte de collection spéciale mettant en avant les quatre héros, protégée par un fourreau cartonné représentant Shredder dans des tons rouges menaçants.

À propos de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge :

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se distingue par un gameplay révolutionnaire qui reprend avec brio les mécaniques des grands classiques intemporels du genre et les transcende magistralement grâce au savoir-faire vidéoludique des experts de Dotemu (Streets of Rage 4) et de Tribute Games, tous spécialisés en beat’em up. Combattez tous azimuts pour vous frayer un chemin à travers de magnifiques environnements résolument pixel-art qui grouillent d’ennemis très méchants et affirmez votre suprématie en incarnant vos Tortues préférées ! Accrochez-vous car elles possèdent toutes leurs propres techniques et compétences qui font de chaque run une expérience unique. Choisissez votre héros de prédilection, exécutez des combos dévastateurs pour terrasser vos adversaires et laissez-vous captiver par des escarmouches intenses où actions explosives et capacités ninja extravagantes se mêlent et s’entremêlent. Ouvrez l’œil (et le bon) et soyez au top de votre forme pour faire face en solo à Shredder et à son fidèle Clan des Foot… ou formez une équipe avec vos meilleurs copains pour jouer à quatre joueurs simultanément !

Les superbes visuels pixel-art colorés et l’ambiance 100 % TMNT vintage sentent bon les années 80. Personnages, véhicules, armes, objets et décors… Chaque élément est directement inspiré de la série télé de 1987 et vous propulse au cœur de cet univers emblématique qui embrasera chaque pixel de votre écran, avec un savant mélange d’humour décapant et d’aventures à l’action frénétique !

Caractéristiques principales :