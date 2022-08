Attention, risque de spoilers ! C’est en tout cas ce que nous dit l’ACB (l’organisme de classification Australien, l’équivalent de notre PEGI).

En effet, dans la page consacrée au jeu, celui-ci indique les informations suivantes (traduites par nos soins):

Bayonetta 3 est un jeu d’action/aventure, dans lequel des personnages humains traversent des lieux fantastiques/fantaisistes, en affrontant des monstres appelés Homunculus, et un être maléfique connu sous le nom de « Singularity » (ndt : Singularité en VF). Les joueurs doivent se rendent sur l’ île de Thulé, afin d’empêcher Singularity de détruire tous les mondes. Thèmes

Le jeu contient des éléments fantastiques comme des monstres et des êtres surnaturels. Il y a même une brève séquence durant laquelle un personnage (féminin) s’arrache le cœur pour augmenter ses pouvoirs. Violence

L’aspect violent tient aux combats au corps à corps faisant intervenir des éléments fantastiques, l’utilisations d’armes, d’épées et autres. Durant le jeu et les cinématiques, on peut voir sur sang à l’écran. Mode en ligne

Le jeu propose un mode en ligne, par le biais d’un classement mondial, permettant aux joueurs de partager leurs scores pour les différents chapitres du jeu.

D’un point de vue histoire, il y a une notion de « Multivers »… Mais attention, il s‘agit simplement d’une supposition par rapport aux différents éléments déjà dévoilés par Nintendo ! En effet, lors de l’annonce de la date de sortie, il est fait mention de Bayonetta(s) alternatives… Il est également question (dans le récapitulatif de l’ACB) de plusieurs mondes qui risquent d’être détruits. Dans la littérature fantastique/mythologique, l’île de Thulé est généralement considérée comme « la limite / le bout du monde », ça serait donc le lieu idéal pour qui voudrait ouvrir une porte vers les « autres mondes »… Après l’Enfer, Bayonetta devrait donc parcourir le Multivers ? (décidément très à la mode en ce moment…)

Nous vous rappelons que le jeu est attendu pour le 28 Octobre 2022 ! L’avez-vous déjà précommandé ?

Dans ce troisième opus de la série Bayonetta, l’implacable sorcière de l’Umbra va devoir œuvrer avec des visages connus, de nombreuses versions alternatives d’elle-même et ainsi qu’avec la mystérieuse Viola pour empêcher les homonculus, des armes biologiques créées par les humains, de semer la destruction.

Les joueuses et joueurs vont pouvoir utiliser l’arsenal de Bayonetta ainsi que faire appel à une nouvelle technique, la mascarade démoniaque, pour plomber, trancher et écraser leurs ennemis dans un festival de combos spectaculaires et de puissance démoniaque afin de lutter contre une nouvelle force maléfique déterminée à plonger l’humanité dans le chaos.

La nouvelle bande-annonce du jeu a révélé de nouvelles informations sur la prochaine aventure de Bayonetta ainsi que sur certains des nouveaux personnages qu’elle rencontrera :

Bayonetta sous toutes ses formes : rencontrez une multitude de Bayonetta alternatives, toutes plus redoutables les unes que les autres, tout en faisant pleuvoir les châtiments dans les rues de Tokyo, sur les montagnes de Chine et dans bien d’autres décors ! Découvrez ce que l’avenir leur réserve et si cette nouvelle alliance sera de taille à sauver la réalité.

Viola entre en scène : en plus de Bayonetta, il sera aussi possible de punir les homonculus en incarnant Viola, une apprentie sorcière armée d’une épée et accompagnée d’un démon félin nommé Chouchou.

