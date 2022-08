Lucid Dreams Studio a annoncé aujourd’hui Biomorph, un jeu de Metroidvania en 2D avec de l’action et de l’âme. Il fera ses débuts sur Switch dans le courant de l’année 2023. Biomorph se déroule dans un monde tentaculaire en 2D dessiné à la main où les ennemis sont partout.

Dans Biomorph, les joueurs doivent utiliser leurs compétences pour explorer un monde vaste et varié. Résolvez des énigmes et des défis de plateforme, combattez des monstres mortels et prenez leurs formes pour utiliser leurs pouvoirs. Mais attention, chaque créature conquise peut revenir avec de nouveaux pouvoirs encore plus menaçants.

Les joueurs doivent reconstruire la ville de Blightmoor, se lier d’amitié avec les habitants et en apprendre davantage sur leurs origines et celles de la ville. Les joueurs amélioreront leur personnage en combattant dans les vastes zones autour de la ville, en collectant de nouvelles capacités, des souvenirs et des plans. Le voyage révélera des vérités surprenantes et alarmantes sur les origines de notre héros.

Incarnez les ennemis en les tuant et en prenant leur forme. Les joueurs pourront utiliser leurs compétences pour combattre d’autres ennemis ou utiliser leurs pouvoirs pour naviguer dans des territoires inexplorés.

Combattez à travers un système d’IA difficile où les créatures précédemment imitées débloquent de nouveaux pouvoirs pour créer une expérience unique en revisitant des zones du jeu.

Explorez un vaste monde non linéaire, interconnecté, composé de 16 environnements différents, abritant des combats de boss optionnels, des PNJ excentriques, des tonnes de secrets et d’améliorations pour récompenser l’explorateur le plus audacieux.

Choisissez votre style de combat en utilisant un arsenal d’armes de mêlée et d’armes à distance, chacune d’entre elles ayant ses propres arbres d’amélioration, pour frapper et tirer sur les ennemis.

Créez différentes constructions pour soutenir les styles de jeu individuels en équipant et en mélangeant différentes compétences uniques que vous pouvez améliorer.

Personnalisez l’apparence du centre principal du jeu, Blightmoor, pour vivre une expérience unique et vous sentir chez vous.

L’éditeur Humble Games et le développeur Black Mermaid ont confirmé aujourd’hui que le jeu d’action-plateforme en 2D Moonscars est en route pour la Switch. Sa sortie est prévue pour le 27 septembre 2022. Moonscars a été annoncé plus tôt cette année, mais c’est la première fois que nous entendons parler des plans pour le jeu sur Switch. Nous avons beaucoup d’informations supplémentaires dans l’aperçu ci-dessous.

Repoussez vos limites et apprenez de nouvelles capacités pour survivre dans un impitoyable monde non-linéaire en 2D, où les forces des ténèbres sont prêtes à tout pour vous détruire. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon, et chaque obstacle surmonté vous fera découvrir une nouvelle vérité.

Sous un clair de lune impitoyable, l’argiléenne Irma la grise se bat seule contre tous pour atteindre son objectif : trouver le Sculpteur, et résoudre le mystère de sa propre existence.

La mort vous façonne Avant de pouvoir vous élever, vous devez chuter. Devenez une grande guerrière au fil de vos échecs et de vos triomphes.

Un monde macabre et magnifique Explorez les zones d'ombre et trouvez les secrets cachés par le clair de lune dans un majestueux monde non-linéaire en 2D imprégné de désespoir.

Faites preuve de détermination Affûtez vos talents et vos réflexes dans des combats palpitants. Frappez et parez avec votre épée, utilisez des armes spéciales uniques et apprenez à maîtriser la puissance de la sorcellerie.

La Lune a faim Découvrez un récit sombre, étrange et riche en rebondissements se déroulant dans un monde complexe. Apprenez la vérité sur votre création, et obtenez votre récompense.

Argile, sang et ichor Accompagnez Irma la grise et ses contemporains de chair et d'argile dans leur quête de vérité et de sens, et découvrez des récits et des souvenirs de trahison, souffrance et vengeance.