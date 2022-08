Quel effroyable secret se cache derrière le mystérieux tombeau de Kih-Oskh ?

Bruxelles & Paris, le 22 août 2022 – Moulinsart et Microids sont ravis de révéler les premières images de l’adaptation vidéoludique de Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon. Développé par le studio espagnol Pendulo Studios, référence des jeux d’aventure depuis près de 30 ans, Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2023.

Inspiré d’une aventure iconique de la série des albums « Les Aventures de Tintin » créée par Hergé et vendue à plus de 275 millions d’exemplaires à travers le monde, ce nouveau jeu vidéo marque le retour du célèbre reporter à la houppette dans le monde du divertissement interactif grâce à une co-production dynamique entre Moulinsart et Microids.

Tintin et son fidèle compagnon Milou vont vivre des aventures hors du commun… Après avoir rencontré le professeur Siclone lors d’une traversée de la Méditerranée, le célèbre reporter se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais quel lourd secret renferme-t-il ? De l’Egypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient.

Ce jeu d’aventure va plonger le joueur dans l’univers captivant de l’album en le menant au-delà de la case sur les traces de Tintin et Milou et lui permettre de se métamorphoser en véritable héros d’actions. Conçu dans un environnement graphique soigné et fidèle au dessin du père de Tintin, ce jeu est une adaptation jubilatoire et interactive du récit imaginé par Hergé.

Pour Stéphane Longeard , CEO de Microids : « C’est un véritable plaisir de pouvoir adapter cette aventure du célèbre reporter belge. Avec le studio espagnol Pendulo Studios, nous avons commencé la production il y a quelques années et nous avons hâte d’en montrer davantage aux joueurs du monde entier. Je dirai même plus que nous mettons tout en œuvre pour faire honneur au travail d’Hergé et nous souhaitons proposer aux fans l’adaptation dont ils rêvent depuis toujours ».

Pour Nick Rodwell : Administrateur de Moulinsart « Le développement d’un nouveau jeu PC et consoles dans un environnement ludique, immersif et interactif participe à la continuité de l’Aventure du plus célèbre des reporters. L’ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial. Microids est le partenaire idéal pour accompagner Tintin dans cette nouvelle aventure. »

