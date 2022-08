Autre petite news toute fraîche pour vous informer qu’une mise à jour de la Nintendo Wii U est aussi disponible.

Oui, la Wii U est morte mais pourquoi pas une petite mise à jour ? Pour la première fois en 1 an et demi, Nintendo a publié une mise à jour du micrologiciel de la Wii U. Cela signifie que votre console, si vous l’utilisez encore, peut être mise à jour à la version 5.5.6.

Il n’est pas surprenant que les notes de patch officielles ne contiennent pas grand-chose. En fait, la seule chose mentionnée est « améliorations de la stabilité générale du système et d’autres ajustements mineurs ont été apportés pour améliorer l’expérience de l’utilisateur ». Pour effectuer cette mise à jour, c’est assez simple, il faut aller dans l’application Paramètre de la console. Mais si vous avez activé les mises à jour automatique, et qu’il y a au moins 50MB sur votre disque dur, votre Wii U est déjà à jour.

Étant donné que la Wii U et la 3DS ont toutes deux reçu des mises à jour, on pense que ce qui est fait ici est lié à la fermeture prochaine des eShops pour les deux appareils. Les achats et l’échange de codes prendront fin en mars 2023, mais les logiciels achetés précédemment pourront toujours être téléchargés après cette date. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de la Wii U et de la 3DS ne peuvent pas utiliser les cartes eShop pour ajouter des fonds. Mais les utilisateurs qui lient leur porte-monnaie Nintendo Network ID (utilisé avec la Wii U et la famille de consoles 3DS) à leur porte-monnaie Nintendo Account peuvent utiliser le solde partagé pour acheter du contenu sur n’importe laquelle de ces consoles jusqu’à fin mars 2023.