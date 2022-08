La Computer Entertainment Supplier’s Association, ou CESA en abrégé, a publié cette année la documentation annuelle des ventes de Nintendo pour l’année précédente. Les données sur les ventes fournies par la CESA sont très intéressantes, car elles donnent des chiffres sur les ventes de jeux vidéo que Nintendo ne fournit généralement pas. Cette année, les données sur les ventes fournies par le CESA portent sur les ventes de Nintendo jusqu’au 31 décembre 2021.

La plupart des ventes ne sont pas très surprenantes. Cependant, les données de CESA sur les ventes ne comprennent pas seulement les 3 ou 4 mois précédant la fin de la période limitée des jeux du 35e anniversaire de Super Mario, mais aussi tout ce qui suit. Super Mario 3D All-Stars a réussi à vendre 750 000 exemplaires l’année dernière, pour un total LTD de 9 070 000. Le rapport de l’année fiscale 2021 de Nintendo indique que les ventes LTD du jeu s’élevaient à 9 010 000 exemplaires au 31 mars 2021. C’est la date à laquelle la période de sortie limitée de Super Mario 3D All-Stars et Super Mario 35 a pris fin. Il semble que le jeu ait réussi à vendre 60 000 exemplaires de plus après la fin de sa commercialisation…

Zelda Link’s Awakening sur Switch a dépassé les 6 millions (6,08M à fin 2021), c’est plus que le cumul du jeu original (3,83 millions d’exemplaires) avec sa version Deluxe sur GBC (2,22 millions d’exemplaires). C’est bien plus que The Legend of Zelda: A Link Between Worlds sur 3DS (4,24 millions d’exemplaires), The Legend of Zelda: A Link to the Past sur SNES (4,61 millions d’exemplaires) ou encore Minish Cap sur GBA (1,76 millions d’exemplaires). Fire Emblem Three Houses pousse les 3,82 millions à fin 2021. Il dépasse largement les 3,05 millions de Fire Emblem Fates. Rappelons qu’avant Awakening (2,35 millions), aucun Fire Emblem n’avait réussi à atteindre le million…

Xenoblade Chronicles 2 dépasse lui les 2.440.000 exemplaires (hors ventes Torna), alors que le premier n’avait pas dépassé le million.

Astral Chain se place au-dessus de Bayonetta 2, avec 1,28 million de ventes au total, alors qu’il n’a réalisé que 70 000 expéditions en 2021. ARMS a expédié 100 000 exemplaires supplémentaires, pour un total respectable de 2,66 millions. Ces chiffres sont bons pour un titre Switch, mais n’atteignent peut-être pas les sommets que Nintendo attendrait d’une nouvelle IP de premier plan.

Petit focus sur les ventes de jeux Wii U portés sur Nintendo Switch :